Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa: nepieciešama stingra politiskā griba, lai pārskatītu un efektivizētu valsts budžeta izdevumus

Ņemot vērā Latvijas Darba devēju konfederācijas jau iepriekš paustās bažas saistībā ar 2026.gada valsts budžeta izstrādi un pieaugošo valsts ārējā parāda apjomu, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piektdien, 17.oktobrī, tikās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidentu Andri Biti.
Tikšanās laikā D.Mieriņa apliecināja, ka Saeimas deputāti izvērtēs budžetu un meklēs iespējas, kā pārstrukturēt izdevumus, jo jau šobrīd redzams, ka kritiska situācija ir veselības aprūpē, kur ieilgušo reformu dēļ akūti trūkst līdzekļu. Saeimas priekšsēdētāja pauda, ka, samazinot finansējumu prēmijām, piemaksām un naudas balvām valsts pārvaldē, ietaupītos līdzekļus būtu iespējams novirzīt veselības aprūpei.
A.Bite pauda, ka nav pieļaujama situācija, kurā valsts ārējais parāds turpina pieaugt, nevis samazināties. Valdībai jākoncentrējas ne tikai uz tēriņu mazināšanu, bet arī uz valsts aizņēmumu mazināšanu. Viens no šādiem risinājumiem varētu būt funkciju pārskatīšana valsts pārvaldē. Savukārt iestāžu vadītāju piemaksas un prēmijas būtu sasaistāmas ar konkrētiem rezultātiem – īpaši ar spēju samazināt un optimizēt iestādes izdevumus. Vienlaikus jārod risinājums, kā ilgtermiņā spēt plānot budžetu efektīvi, mazinot izdevumus.
Saeimas priekšsēdētāja un Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents bija vienisprātis, ka jāturpina cieša sadarbība, un budžeta veidošanas procesam ilgtermiņā jābūt pārskatāmam un saprotamam.
Saeimas Preses dienests