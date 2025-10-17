Zanda Kalniņa-Lukaševica Saeimas Prezidija vārdā pateicas Lienei Dambiņai un Tviterkonvojam par nenogurstošo darbu Ukrainas labā

“Esam patiesi lepni un pateicīgi, ka mums Latvijā ir tik izcilas un iedvesmojošas personības, kuras, darbojoties pašaizliedzīgi, palīdz grūtībās nonākušajiem un starptautiski ceļ Latvijas vārdu spozmē,” sacīja Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica, piektdien, 17.oktobrī, pateicoties pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par atbalstu Ukrainai. Ukrainas apbalvojumus šodien Saeimas namā saņēma Bērnu slimnīcas fonda priekšsēdētāja Liene Dambiņa un biedrība “Agendum” par būtisku ieguldījumu palīdzībā Ukrainai kara laikā. Apbalvojamos sveica Z.Kalniņa-Lukaševica, Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns un Ukrainas Svētā Panteleimona ordeņa padomes priekšsēdētājs Vasiļs Kņazevičs (Vasyl Kniazevych).
Saeimas priekšsēdētājas biedre ceremonijā uzsvēra, ka Krievija šķita neapturama, un tikai retais uzdrīkstējās cerēt uz Ukrainas nelokāmo gribu, drosmi un spēku: “Tomēr, noticot un redzot, kā Ukrainas tauta bez mazākās vilcināšanās stājās pretī lielam pārspēkam un ar zelta burtiem ieraksta sevi 21.gadsimta pasaules vēsturē, cilvēki visā pasaulē sadevās rokās. Viens otru atbalstot, daudzi Latvijā un pasaulē atrada veidus kā palīdzēt un stiprināt Ukrainas tautu.”
Z.Kalniņa-Lukaševica akcentēja, ka šodien apbalvojumus saņem cilvēki, kuri nenogurstoši un pašaizliedzīgi cīnās par taisnību, mūsu nākotni un, visbeidzot, par cilvēcību: “Šīs personības ir mainījušas un joprojām maina cilvēku dzīves un sniedz savu artavu mūsu draugu un sabiedroto – Ukrainas – neatkarības cīņā.”
Sveicot apbalvojamos un pateicoties par neatlaidīgo darbu Ukrainas labā, E.Smiltēns izcēla, ka Saeimas Balsošanas zālē ir apskatāma izstāde “Tviterkonvojs”, kas veltīta Latvijas brīvprātīgo kustībai, kura sniegusi nozīmīgu palīdzību Ukrainai un tās aizstāvjiem nogādājusi jau vairāk nekā 3200 transportlīdzekļu.
Svētā Panteleimona ordenis ir Ukrainas apbalvojums, kuru 2009.gadā iniciēja Ukrainas Veselības ministrija mediķu apbalvošanai par augstiem sasniegumiem. Kopš 2017.gada ar to apbalvo arī pilsoniskās sabiedrības aktīvistus un kopš 2022.gada – kara mediķus. Kopš 2024.gada šos ordeņus pasniedz, lai apliecinātu pateicību cilvēkiem par palīdzību Ukrainai.
Šis ir jau otrais gads, kad apbalvo arī Latvijas pārstāvjus, kuri snieguši būtisku ieguldījumu palīdzībā Ukrainai kara laikā. Pagājušajā gadā šo ordeni saņēma kara mediķe Sarmīte Cīrule un biedrība “Tavi draugi”, kuri arī šodien Saeimā uzrunāja klātesošos.
Pasākumā uzstājās Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas zēnu koris, mūziķe Marta Korneliusa un ukraiņu bandūriste Darja Leleko.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329726917/with/54860734850/
