A.Ņenaševa konferencē: jāvirzās uz individualizētu izglītības pieeju, kas palīdz pārvarēt nevienlīdzību

“Individualizēta izglītības pieeja ir valstiski veidota sistēma, kas spēj saredzēt bērna individuālās vajadzības, nodrošinot tādus apstākļus un atbalstu, kas palīdz pārvarēt nevienlīdzību, neatkarīgi no tā, vai bērns dzīvo lielpilsētā vai mazā ciematā,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa piektdien, 17.oktobrī, parlamentā atklājot konferenci “Bērna izglītības ceļš Latvijā: kā veidot stipru, atbalstītu un lemtspējīgu personību?”.
Saeimas priekšsēdētājas biedre uzsvēra, cik būtiski, lai katrs bērns mūsu valstī saņemtu kvalitatīvu izglītību un aicināja konferences dalībniekus domāt drosmīgi un runāt atklāti, ieklausoties vienam otrā. Patiesas rūpes radīs rīcību, bet rīcība nesīs gaidītās pārmaiņas, akcentēja A.Ņenaševa.
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre atzīmēja statistikas datus, norādot, ka Latvijā 29 tūkstoši jauniešu vecumā no 15 līdz 19 gadiem, proti, katrs desmitais jaunietis, pašlaik nemācās un nestrādā. Tāpat skolēnu mācību kavējumu skaits Latvijā ir augstāks nekā OECD valstīs vidēji.
“Bērns izglītības ceļā iet pirmo reizi savā dzīvē, tāpēc svarīgs ir atbalsts – pie vienas rokas mamma, tētis, tas ir, vecāki, pie otras – skola. Vai mēs esam uz vienas lapas prasībās, atbildībā, komunikācijā, lai bērns būtu drošāks, patstāvīgāks? Kad bērns jūtas drošs, ieraudzīts un atbalstīts, viņš attīstās par veselu, radošu un līdzsvarotu personību – cilvēku, kurš spēj pielāgoties dzīves izaicinājumiem un dot sabiedrībai vairāk. Šis ir stāsts par laimīgāku cilvēku,” pauda A.Zariņa-Stūre.
Izglītības komisijas priekšsēdētāja akcentēja, ka bērnus izglītības ceļā pazaudējam nevis tad, kad viņi pārtrauc mācības, bet daudz agrāk – kad viņiem zūd ticība sev. “Esam tik lieli, cik esam, un nevaram atļauties zaudēt nevienu bērnu – ne to, kurš jūtas slikti skolas solā un netiek galā ar mācībām, ne to kas pametis mācības vai izbraucis no valsts. Latvijas nākotne ir ikvienā,” uzsvēra A.Zariņa-Stūre, aicinot stiprināt sadarbību atbildīgo institūciju, izglītības lietpratēju un vecāku vidū.
Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja arī izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde, atzīmējot, ka globālo izaicinājumu un straujās tehnoloģisko iespēju attīstības klātbūtnē būtiski stiprināt cilvēcību un empātiju.
Konference norisinās trīs tematiskajās daļās, no kurām pirmā ir veltīta izglītībai kā bērna dzīves ceļam, pārspriežot skolas un vecāku kopīgo atbildību un sadarbību. Otrajā daļā dalībnieki spriež par atbalsta sistēmu pamatskolā, savukārt noslēdzošajā – diskutē par jauniešu iespējām un izvēlēm pēc 9.klases.
Konferenci rīko Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sadarbībā ar nodibinājumu “Fonds AUGT”, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības attīstības aģentūru. Tā parlamentā pulcējusi izglītības jomas lietpratējus, politikas veidotājus un vecāku organizāciju pārstāvjus, lai kopīgi spriestu, kā izglītības ceļā veidot stipru un atbalstītu personību, un meklētu risinājumus izglītības sistēmas pilnveidei arī likumdošanas līmenī.
