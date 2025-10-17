Budžeta komisija nākamnedēļ sāks darbu pie 2026.gada valsts budžeta projekta

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nākamnedēļ plānojusi sanākt uz vairākām sēdēm, lai iepazītos ar katras ministrijas bāzes finansējumu, un vērtēt to, kas iekļauts 2026.gada budžeta projektā, informē komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
“Mēs turpinām virzīties uz mērķorientētu budžetu, tādēļ nozaru ministrijas deputātiem prezentēs nākamgad paredzēto finanšu apjomu, un mēs vērtēsim, vai ministrijām noteiktie mērķi ir pamatoti un vai to sasniegšana notiek paredzētajā veidā. Ļoti svarīgi ir neaprobežoties tikai ar rādītājiem, jārunā ir par skaidriem un iedzīvotājiem jūtamiem mērķiem, tostarp gan veselībā un izglītībā, gan pakalpojumu pieejamībā,” pauž A.Čakša.
Šis ir specifisks budžets, un sabiedrībā tiek uzdoti daudzi jautājumi – par valsts parādu un par to, vai samazinājumi ir pietiekami, atzīmē Budžeta komisijas priekšsēdētāja, apliecinot, ka komisija padziļināti un rūpīgi izvērtēs katru budžeta sadaļu un meklēs, kādi vēl risinājumi būtu īstenojami.
Budžeta komisija darbu sāks pirmdien, 20.oktobrī, pulksten 10.00, kad par ministriju izdevumiem nākamā gada budžeta projektā un nākamo triju gadu ietvarā uzklausīs Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Otrdien, 21.oktobrī, komisija plānojusi divas sēdes – pulksten 10.00 par saviem izdevumiem ziņos Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija, savukārt pulksten 14.00 – Finanšu, Ekonomikas un Satiksmes ministrijas.
Divas sēdes Budžeta komisija plānojusi arī trešdien, 22.oktobrī. Pulksten 10.00 deputāti tiksies ar Veselības, Labklājības un Tieslietu ministrijām, savukārt pēcpusdienā pulksten 15.00 – ar Aizsardzības, Iekšlietu un Ārlietu ministrijām.
Budžeta komisijas sēdes notiks 207.telpā, Jēkaba ielā 6/8.
