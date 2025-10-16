Konferencē Saeimā spriedīs, kā izglītības ceļā veidot stipru, atbalstītu un lemtspējīgu personību

Kā nodrošināt, lai katrs bērns Latvijā savā izglītības ceļā saņemtu nepieciešamo atbalstu un izaugtu par stipru, domājošu un lemtspējīgu personību? Par to piektdien, 17.oktobrī, Saeimā spriedīs konferencē, kurā tiksies izglītības jomas eksperti, politikas veidotāji un vecāku organizāciju pārstāvji, lai kopīgi meklētu risinājumus izglītības sistēmas pilnveidei arī likumdošanas līmenī.
Konferences “Bērna izglītības ceļš Latvijā: kā veidot stipru, atbalstītu un lemtspējīgu personību?” mērķis ir pievērst uzmanību skolēna dzīves un mācību ceļam Latvijas izglītības sistēmā, izvērtējot, vai pamatizglītības posmā skolēni saņem pietiekamu atbalstu, lai kļūtu par pārliecinātiem un lēmumus pieņemt spējīgiem jauniešiem. Tāpat plānots pievērsties jautājumam, kā novērst situācijas, kad skolēni priekšlaicīgi pamet skolu.
Pasākumu atklās Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa, izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre.
Konference norisināsies trīs tematiskajās daļās. Pirmajā no tām uzmanība tiks veltīta izglītībai kā bērna dzīves ceļam – kāda ir skolas un vecāku kopīgā atbildība un sadarbība un kā šis ceļš ietekmē valsts nākotni. Otrajā daļā dalībnieki spriedīs par atbalsta sistēmu pamatskolā – kā laikus pamanīt bērna vajadzības, stiprināt viņa ticību savām spējām un atgriezt izglītības sistēmā tos, kuri to pametuši. Noslēdzošajā daļā tiks diskutēts par jauniešu iespējām un izvēlēm pēc 9.klases.
Konferenci rīko Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sadarbībā ar nodibinājumu “Fonds AUGT”, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības attīstības aģentūru.
Pasākums sāksies plkst. 10.00 Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā, un to varēs vērot tiešraidē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Saeimas sociālo tīklu kontos.
Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
Saeimas Preses dienests