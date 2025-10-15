Saeimā piektdien pateiksies pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem par atbalstu Ukrainai

Saeimā piektdien, 17.oktobrī, pateiksies pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par atbalstu Ukrainai. Apbalvojumus pasniegs Bērnu slimnīcas fonda priekšsēdētājai Lienei Dambiņai un biedrībai “Agendum” par būtisku ieguldījumu palīdzībā Ukrainai kara laikā. Pasākumu atklās Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Svētā Panteleimona ordeņa padomes priekšsēdētājs Vasiļs Kņazevičs (Vasyl Kniazevych).
Svētā Panteleimona ordenis ir Ukrainas apbalvojums, kuru 2009.gadā iniciēja Ukrainas Veselības ministrija mediķu apbalvošanai par augstiem sasniegumiem. Kopš 2017.gada ar to apbalvo arī pilsoniskās sabiedrības aktīvistus un kopš 2022.gada – kara mediķus. Kopš 2024.gada šos ordeņus pasniedz arī cilvēkiem, lai apliecinātu pateicību par palīdzību Ukrainai.
Šis būs jau otrais gads, kad tiek apbalvoti arī Latvijas pārstāvji, kuri snieguši būtisku ieguldījumu palīdzībā Ukrainai kara laikā. Pagājušajā gadā šo ordeni saņēma kara mediķe Sarmīte Cīrule un biedrība “Tavi draugi”, kuri arī piektdien Saeimā uzrunās klātesošos.
Pasākumā uzstāsies Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas zēnu koris, mūziķe Marta Korneliusa un ukraiņu bandūriste Darja Leleko.
Tāpat Saeimas Balsošanas zālē būs apskatāma izstāde “Tviterkonvojs”, kas veltīta Latvijas brīvprātīgo kustībai, kura sniegusi nozīmīgu palīdzību Ukrainai un tās aizstāvjiem nogādājusi jau vairāk nekā 3200 transportlīdzekļu.
Ordeņa pasniegšanas ceremonija notiks piektdien, 17.oktobrī, pulksten 10.00 Saeimas Sarkanajā zālē. Tiešraide būs skatāma Saeimas tīmekļa vietnē un sociālo tīklu kontos.
