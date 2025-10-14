Saeimā atklās izstādi “Latviešu grāmatai 500”

Atzīmējot latviešu grāmatniecības piecsimtgadi un Valsts valodas dienu, Saeimā ceturtdien, 16.oktobrī, atklās tematisku plakātu izstādi “Latviešu grāmatai 500”. Tā iezīmē notikumu cikla kulmināciju, kas šī gada novembrī noslēgs Latvijas Nacionālās bibliotēkas latviešu grāmatniecības vēstures nozīmīgākajiem notikumiem veltīto programmu.
Izstādi atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, klātesošos uzrunās arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu departamenta direktore Marika Selga.
Latviešu grāmatniecības aizsākumi meklējami 1525.gadā, kad tika iespiesta pirmā grāmata latviešu valodā. Gadsimtu gaitā grāmatniecība kļuvusi par vienu no mūsu nācijas kultūras un identitātes pamatiem. Izstāde vēsta par pirmo drukāto grāmatu latviešu valodā, pirmo latviešu dibināto bibliotēku Ēdolē, kā arī par pirmās enciklopēdijas un avīzes tapšanu. Tā atklāj arī latviešu valodas un kultūras kanona attīstību un iepazīstina ar lasīšanas veicināšanas kustību – Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju.
Izstādes atklāšana notiks ceturtdien, 16.oktobrī, plkst. 10.30 Saeimas nama Lielajā vestibilā, Jēkaba ielā 11. Ikvienam interesentam izstāde un vairāki ar to saistīti izglītojoši materiāli pieejami arī digitāli – vietnē www.gramatai500.lv/piedalies.
Izstādi veidojusi Latvijas Nacionālā bibliotēka, un parlamentā par tās norisi gādā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija.
