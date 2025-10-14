Dzīvokļu īpašnieku kopība varēs saņemt aizdevumus dzīvojamo māju atjaunošanai

(14.10.2025.)

Dzīvokļu īpašnieku kopībām pašām būs tiesības no kredītiestādēm saņemt aizdevumus dzīvojamo māju atjaunošanai. To noteic Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā otrdien, 14.oktobrī, galīgajam lasījumam atbalstītie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā. 

Plānots noteikt, ka darījumu attiecībās ar kredītiestādi dzīvokļu īpašnieku kopība būs pielīdzināma juridiskai personai. Līdz ar to kopība varēs atvērt norēķinu kontu un slēgt līgumus ar kredītiestādēm par aizdevumu māju atjaunošanai. 

Savukārt, lai kredītiestādes dzīvokļu īpašnieku kopību varētu identificēt kā savu klientu, ikvienai dzīvokļu īpašnieku kopībai – gan jau esošām, gan tādām kopībām, kas radīsies no jauna uzbūvētās ēkās, – paredzēts piešķirt nosaukumu un identifikatoru. To Būvniecības informācijas sistēmā veiks Būvniecības valsts kontroles birojs. Likumprojekta anotācijā norādīts, ka Valsts zemes dienests jau patlaban aktuālos Nekustamā īpašuma valsts kadastra datus nodod Būvniecības valsts kontroles birojam, tostarp datus par dzīvojamās mājas sadali dzīvokļu īpašumos, un iedzīvotājiem nekādas papildu darbības nebūs jāveic.    

Paredzēts, ka dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības likumiskais pārstāvis būs tāds mājas pārvaldnieks, kurš reģistrēts Būvniecības valsts kontroles biroja vestajā dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā. Tādējādi trešajām personām būs nodrošināta publiski pieejama un ticama informācija par dzīvokļu īpašnieku kopību – tās nosaukumu, identifikatoru un pārstāvi. 

Ņemot vērā, ka dzīvokļu īpašnieku kopības iesaistās dažādos tiesiskos darījumos, piemēram, par komunālo pakalpojumu piegādi, kopība uzskatāma par darījuma pusi, kam ir pienākums noskaidrot un atklāt savu patieso labuma guvēju. Ar grozījumiem paredzēts noteikt kārtību, kādā dzīvokļu īpašnieku biedrība Uzņēmumu reģistram šādas ziņas sniedz. 

Tāpat grozījumi paredz, ka dzīvokļu īpašnieku kopības varēs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji un nodokļu maksātāji, ja to ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārskata gadā nepārsniegs divas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Šāda kārtība paredzēta, lai atvieglotu grāmatvedības procedūras, jo šīm kopībām pārsvarā ir neliela apmēra ieņēmumi no saimnieciskās darbības, piemēram, iznomājot vietu uz ēkas sienas reklāmas laukumam. Šos līdzekļus varētu novirzīt dzīvojamās mājas attīstībai, norādījuši grozījumu autori. 

Plānots, ka jaunās izmaiņas stāsies spēkā nākamā gada 5.janvārī. 

Likuma grozījumi galīgajā lasījumā vēl jāskata Saeimas sēdē.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 14.oktobrī
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un Eiropas lietu komisijas kopsēde
12:00  Eiropas lietu komisijas un Publisko izdevumu un revīzijas komisijas kopsēde
12:30  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Daniel Olsson
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas sēde
13:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:15  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Katherine Jane Leach
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces tikšanās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Katherine Jane Leach
14:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Lietuvas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Valdas Lastauskas