Saeimas delegācija NATO Parlamentārajā asamblejā uzsver dronu sienas izveidi un lielāku finansējumu aizsardzībai

NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija šajās dienās piedalījās asamblejas rudens sesijā, kas norisinājās Ļubļanā, Slovēnijā. Latvijas parlamentārieši uzsvēra dronu sienas izveidi un lielāku finansējumu aizsardzībai. Parlamentārās asamblejas plenārsēdē parlamentārieši pieņēma sešas rezolūcijas, tostarp par NATO sagatavošanu bezpilota kara nākotnei un solidaritāti ar Ukrainu – taisnīga un ilgstoša miera nepieciešamībai. Lai pārrunātu sadarbības aktualitātes, Latvijas delegācija tikās ar Kanādas parlamentāriešiem.
Sesija bija veltīta atbalstam Ukrainai un tās karā gūtās pieredzes izmantošanai transatlantiskajā telpā, aizsardzības spēju pret dronu uzbrukumiem attīstīšanu, tostarp dronu sienas izveidošanu alianses austrumu flangā, kā arī militārās industrijas prasību salāgošanu Eiropas Savienībā un NATO.
NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītājs Raimonds Bergmanis, viņa vietnieks Ainars Latkovskis, kā arī pastāvīgās pārstāves Irma Kalniņa un Līga Kļaviņa sesijas ietvaros strādāja komitejās, skatot ziņojumus par šī brīža aktualitātēm, tostarp par situāciju Ukrainā un atbalsta sniegšanas turpināšanu, NATO dalībvalstu gaisa telpas apdraudējumiem, Hāgas samita prasībām un piecu procentu ieguldījumu aizsardzībā, kā arī aizsardzības un atturēšanas spēju adaptāciju atbilstoši šodienas prasībām.
Plenārsēdē piedalījās arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rute (Mark Rutte), kurš atbildēja uz deputātu jautājumiem, uzsverot sadarbību, vienotību, atbildību, militārās spējas un finanses, it īpaši šobrīd, kad karš Ukrainā turpinās jau ceturto gadu un Krievijas lidmašīnas, droni brīvi šķērso NATO gaisa telpu. Saeimas delegācijas vadītājs R.Bergmanis aktualizēja jautājumu par dronu sienu NATO austrumu flangā, it īpaši par tās finansēšanu.
NATO Parlamentārā asambleja ir 1955.gadā dibināta konsultatīva starpparlamentāra organizācija, kas apvieno Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu parlamentāriešus. Parlamentārā asambleja veido būtisku saikni starp NATO un dalībvalstu parlamentiem, stiprina politisko dialogu, kā arī veicina sabiedrības atbalstu alianses politikai.
Tāpat sesijas laikā pasniedza balvu “Sievietes mieram un drošībai’’, un tā tika piešķirta Kosovas prezidentei Vjosai Osmani-Sadriu (Vjosa Osmani Sadrin).
Fotogrāfijas: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329655373/
Saeimas Preses dienests