Ārlietu komisija uzsāk darbu pie likumprojekta par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas

(08.10.2025.)
Galerija

Trešdien, 8.oktobrī, Saeimas Ārlietu komisija sāka izskatīt likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas).

Pēc komisijas aicinājuma sēdē piedalījās pārstāvji no vairākām ministrijām – Labklājības, Tieslietu, Izglītības un zinātnes, Ārlietu, Iekšlietu un Veselības –, kuri informēja deputātus par līdz šim paveikto vardarbības mazināšanā un plānotajiem pasākumiem šajā jomā. Savu redzējumu par situāciju sniedza arī tiesībsardze Karina Palkova.

Komisijas priekšsēdētāja uzsvēra, ka vardarbība dažādās tās izpausmēs vēl joprojām ir aktuāla problēma. Tāpēc, lai virzītos uz priekšu un nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret vardarbību, ir būtiski izprast līdz šim paveikto, plānoto un to, kas līdz šim vēl nav izdarīts.

Stambulas konvencija Latvijā stājās spēkā pagājušā gada 1.maijā. Tā paredz, ka dalībvalstīm jāveido plašs tiesiskais un praktiskais mehānisms, lai aizsargātu sievietes un citus vardarbībā cietušos, kā arī jānodrošina vispusīga palīdzība un atbalsts.

Nākamā Ārlietu komisijas sēde, kurā deputāti turpinās darbu pie šī likumprojekta, plānota 15.oktobrī. Tās laikā paredzēts uzklausīt arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, informēja I. Mūrniece.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329556829/
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

 

Saeimas Preses dienests

