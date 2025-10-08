Saeima galīgajā lasījumā lems par Latvijas Dievturu sadraudzes likumu

(08.10.2025.)

Saeima ceturtdien, 9.oktobrī, galīgajā lasījumā lems par jauna Latvijas Dievturu sadraudzes likuma projektu. Tas cita starpā paredz noteikt, ka sadraudzes garīdzniekiem būs tiesības ar juridisku spēku reģistrēt laulības, kā arī risinās citus ar reliģiskās organizācijas darbību saistītus jautājumus.

Tāpat galīgajā lasījumā plānots skatīt par steidzamiem atzītos grozījumus administratīva sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstībā, kā arī grozījumus, kas paredz izmaiņas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas regulējumā.

Otrajā lasījumā parlamentārieši vērtēs grozījumus, kas paredz noteikt tiesības Valsts prezidentam izvirzīt tiesībsarga amata kandidātus, kā arī regulējumu starptautiskai informācijas apmaiņai par darījumiem ar kriptoaktīviem.

Savukārt pirmajā lasījumā plānots skatīt grozījumus Alūksnes novada iekļaušanai Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, kā arī grozījumus administratīvā sloga mazināšanai, atsakoties no darba meklētāja statusa. Vēl konceptuāli plānots lemt par likuma izmaiņām, ar ko paredzēts noteikt atbildīgās ministrijas un iestādes klimata mērķu sasniegšanai.

Deputātiem būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās, tostarp grozījumiem, ar kuriem iecerēts kriminalizēt intīma rakstura materiālu izplatīšanu bez personas piekrišanas.

Saeimas Prezidija apstiprinātajā sēdes darbakārtībā ir 31 jautājums. Iesniegtas arī vairākas izmaiņas, tostarp Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūgusi sēdē skatīt grozījumus, kas paredz, ka, uz laiku noņemot transportlīdzekli no uzskaites, numura zīmes vairs nebūs jānodod CSDD. Savukārt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūgusi iekļaut vairāku likumu grozījumus, lai varētu ieviest vienotu reģistrācijas procesu gan būvniecības uzsākšanai un būves reģistrācijai, gan arī būves īpašumtiesību nostiprināšanai.

Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 8.oktobrī
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Anatolii Kutsevol
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Pieprasījumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
15:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Saeimas Prezidija locekļu tikšanās ar Pasaules Luterāņu federācijas delegāciju