Saeima galīgajā lasījumā lems par Latvijas Dievturu sadraudzes likumu

Saeima ceturtdien, 9.oktobrī, galīgajā lasījumā lems par jauna Latvijas Dievturu sadraudzes likuma projektu. Tas cita starpā paredz noteikt, ka sadraudzes garīdzniekiem būs tiesības ar juridisku spēku reģistrēt laulības, kā arī risinās citus ar reliģiskās organizācijas darbību saistītus jautājumus.
Tāpat galīgajā lasījumā plānots skatīt par steidzamiem atzītos grozījumus administratīva sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstībā, kā arī grozījumus, kas paredz izmaiņas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas regulējumā.
Otrajā lasījumā parlamentārieši vērtēs grozījumus, kas paredz noteikt tiesības Valsts prezidentam izvirzīt tiesībsarga amata kandidātus, kā arī regulējumu starptautiskai informācijas apmaiņai par darījumiem ar kriptoaktīviem.
Savukārt pirmajā lasījumā plānots skatīt grozījumus Alūksnes novada iekļaušanai Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, kā arī grozījumus administratīvā sloga mazināšanai, atsakoties no darba meklētāja statusa. Vēl konceptuāli plānots lemt par likuma izmaiņām, ar ko paredzēts noteikt atbildīgās ministrijas un iestādes klimata mērķu sasniegšanai.
Deputātiem būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās, tostarp grozījumiem, ar kuriem iecerēts kriminalizēt intīma rakstura materiālu izplatīšanu bez personas piekrišanas.
Saeimas Prezidija apstiprinātajā sēdes darbakārtībā ir 31 jautājums. Iesniegtas arī vairākas izmaiņas, tostarp Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūgusi sēdē skatīt grozījumus, kas paredz, ka, uz laiku noņemot transportlīdzekli no uzskaites, numura zīmes vairs nebūs jānodod CSDD. Savukārt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūgusi iekļaut vairāku likumu grozījumus, lai varētu ieviest vienotu reģistrācijas procesu gan būvniecības uzsākšanai un būves reģistrācijai, gan arī būves īpašumtiesību nostiprināšanai.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Preses dienests