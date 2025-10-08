Arī parlaments iesaistās valsts aizsardzības mācībās “Namejs 2025”

No šī gada 2.septembra līdz 8.oktobrim visā Latvijā notika Nacionālo bruņoto spēku (NBS) organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2025”, lai pilnveidotu un stiprinātu spēju veikt uzdevumus valsts apdraudējuma gadījumā.
Šo mācību ietvaros Saeimas Prezidijs sadarbībā ar NBS rīkoja praktisku mācību scenāriju izspēli, iesaistot arī Saeimas deputātus, ar mērķi iekļauties lēmumu pieņemšanas procesos potenciālu valsts apdraudējuma jautājumu risināšanā.
Tas ļauj savlaicīgi un pārdomāti sagatavot dažādus rīcības algoritmus, veidot ciešu civilās un militārās jomas sadarbību, kā arī attīstīt savstarpējo komunikāciju.
Mācības ir daļa no nepārtrauktā Saeimas deputātu un darbinieku apmācību cikla par dažādām ar drošību un valsts aizsardzību saistītām tēmām, kuras tiek īstenotas dažādos formātos, demonstrējot augstu Saeimas deputātu apņemšanos stiprināt valsts noturību un gatavību rīkoties un pilnveidojot ne tikai individuālās, bet arī kopējās valsts aizsardzības spējas.
Saeimas Preses dienests