Arī parlaments iesaistās valsts aizsardzības mācībās “Namejs 2025”

(08.10.2025.)

No šī gada 2.septembra līdz 8.oktobrim visā Latvijā notika Nacionālo bruņoto spēku (NBS) organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2025”, lai pilnveidotu un stiprinātu spēju veikt uzdevumus valsts apdraudējuma gadījumā.

Šo mācību ietvaros Saeimas Prezidijs sadarbībā ar NBS rīkoja praktisku mācību scenāriju izspēli, iesaistot arī Saeimas deputātus, ar mērķi iekļauties lēmumu pieņemšanas procesos potenciālu valsts apdraudējuma jautājumu risināšanā.

Tas ļauj savlaicīgi un pārdomāti sagatavot dažādus rīcības algoritmus, veidot ciešu civilās un militārās jomas sadarbību, kā arī attīstīt savstarpējo komunikāciju.

Mācības ir daļa no nepārtrauktā Saeimas deputātu un darbinieku apmācību cikla par dažādām ar drošību un valsts aizsardzību saistītām tēmām, kuras tiek īstenotas dažādos formātos, demonstrējot augstu Saeimas deputātu apņemšanos stiprināt valsts noturību un gatavību rīkoties un pilnveidojot ne tikai individuālās, bet arī kopējās valsts aizsardzības spējas.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 8.oktobrī
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Anatolii Kutsevol
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Pieprasījumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
15:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Saeimas Prezidija locekļu tikšanās ar Pasaules Luterāņu federācijas delegāciju