Daiga Mieriņa pateicas Ukrainas vēstniekam par darbu Latvijā

(08.10.2025.)
VideoGalerija

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa trešdien, 8.oktobrī, tiekoties ar Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Anatoliju Kucevolu (Anatolii Kutsevol), pateicās viņam par darbu Latvijā Ukrainai sarežģītā un izaicinājumiem pilnā laikā. Vēstnieks parlamentā bija ieradies atvadu vizītē.

Sarunā ar vēstnieku D.Mieriņa apliecināja nerimstošu Latvijas atbalstu Ukrainai, tostarp turpinot uzturēt Ukrainas jautājumu starptautiskās dienaskārtības priekšplānā un sadarbojoties ar partneriem citās valstīs. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra “Rail Baltica” projekta nozīmi Eiropas drošības stiprināšanā, kā arī kravu pārvietošanas un reģiona savienojamības nodrošināšanā.

Arī A.Kucevols sarunā norādīja, ka “Rail Baltica” var kļūt par nozīmīgu tiltu starp Baltijas valstīm un Ukrainu, vienlaikus kalpojot kā pamats turpmākai ekonomisko attiecību attīstībai. Vēstnieks akcentēja, ka Ukrainai ir būtiski redzēt stipru Latviju un Baltijas valstis kopumā.

Tāpat sarunā tika apspriesta sankciju politika kā instruments Krievijas piespiešanai iesaistīties miera sarunās, kā arī jautājums par Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanu Ukrainas labā. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Latvijas amatpersonas aktīvi strādā pie tā, lai šie līdzekļi pēc iespējas ātrāk nonāktu Ukrainas rīcībā kā aizdevums.

Pārrunājot vēstnieka kadences laikā paveikto Latvijas un Ukrainas sadarbībā, D.Mieriņa un A.Kucevols īpaši izcēla Starptautiskās Krimas platformas parlamentāro samitu, kas pērn notika Rīgā un pulcēja delegācijas no aptuveni 50 pasaules valstīm. Kā atzīmēja A.Kucevols, šis pasākums palīdzēja plašāk aktualizēt Krimas jautājumu starptautiskajā dienaskārtībā.

Anatolijs Kucevols tika akreditēts Ukrainas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka amatā Latvijā 2023.gada 2.maijā.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329555849/
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

Saeimas Preses dienests

