Budžeta komisija: uz laiku noņemot transportlīdzekli no uzskaites, numura zīmes vairs nebūs jānodod

Lai padarītu pakalpojumus ērtākus iedzīvotājiem, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 8.oktobrī, konceptuāli atbalstīja rosinātās izmaiņas Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā. Tās paredz, ka gadījumos, kad transportlīdzeklis uz laiku noņemts no uzskaites, vairs nebūs jānodod valsts reģistrācijas numura zīmes.
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) šo procesu turpmāk nodrošinās elektroniski bez nepieciešamības klātienē nodot numura zīmes.
“Elektroniska kārtība būs ievērojami ērtāka iedzīvotājiem, jo vairs nevajadzēs doties uz CSDD un fiziski nodot sava automobiļa numura zīmes, ja tas uz laiku tiek noņemts no uzskaites,” uzsver Budžeta komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Lai jauno kārtību varētu ieviest jau no šī gada 1.novembra, Budžeta komisija lūgs Saeimu likumprojektu iekļaut 9.oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā, noteikt tam steidzamību un izskatīt pirmajā lasījumā, informē A.Čakša.
Saeimas Preses dienests