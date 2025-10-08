Budžeta komisija: uz laiku noņemot transportlīdzekli no uzskaites, numura zīmes vairs nebūs jānodod

(08.10.2025.)

Lai padarītu pakalpojumus ērtākus iedzīvotājiem, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 8.oktobrī, konceptuāli atbalstīja rosinātās izmaiņas Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā. Tās paredz, ka gadījumos, kad transportlīdzeklis uz laiku noņemts no uzskaites, vairs nebūs jānodod valsts reģistrācijas numura zīmes. 

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) šo procesu turpmāk nodrošinās elektroniski bez nepieciešamības klātienē nodot numura zīmes. 

“Elektroniska kārtība būs ievērojami ērtāka iedzīvotājiem, jo vairs nevajadzēs doties uz CSDD un fiziski nodot sava automobiļa numura zīmes, ja tas uz laiku tiek noņemts no uzskaites,” uzsver Budžeta komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša. 

Lai jauno kārtību varētu ieviest jau no šī gada 1.novembra, Budžeta komisija lūgs Saeimu likumprojektu iekļaut 9.oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā, noteikt tam steidzamību un izskatīt pirmajā lasījumā, informē A.Čakša.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 8.oktobrī
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Anatolii Kutsevol
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Pieprasījumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
15:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Saeimas Prezidija locekļu tikšanās ar Pasaules Luterāņu federācijas delegāciju