Linda Matisone: nodokļu administrācijas PVN piemērošanas prakse izmitināšanas pakalpojumiem rada risku uzņēmējiem pāriet ēnu ekonomikā

“Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas prakse viesu izmitināšanas jomā rada risku, ka mazie uzņēmumi varētu pāriet ēnu ekonomikā un vairs nemaksāt nodokļus. Tas ir absolūti nepieņemami, un te ar steigu ir jārod kāds saprātīgs risinājums,” otrdien, 7.oktobrī, pauda Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas priekšsēdētāja Linda Matisone.
L.Matisone informēja, ka Saeimā vērsušies vairāki uzņēmēji, norādot uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) praksi ar atpakaļejošu datumu pieprasīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samaksu par visiem pēdējos trijos gados sniegtajiem izmitināšanas pakalpojumiem.
Apakškomisijas priekšsēdētāja arī uzsvēra, ka šie izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji pirms reģistrēšanās atvieglotajā kārtībā konsultējušies VID un saņēmuši apliecinājumu, ka PVN nav jānomaksā, ja vien uzņēmuma apgrozījums nav sasniedzis noteikto PVN reģistrēšanās slieksni – 50 tūkstošus eiro. “Šāda VID prakse uzņēmējiem var radīt šaubas, vai vispār izmantot atviegloto nodokļa maksāšanas kārtību, jo visticamāk viņus par to sodīs, prasot samaksāt par iepriekšējiem gadiem,” sacīja L.Matisone.
Tāpat L.Matisone akcentē, ka Saeima pagājušā gada decembrī pieņēma grozījumus, lai atvieglotu PVN piemērošanu mazajiem uzņēmumiem, kuri savus pakalpojumus piedāvā ārvalstu platformās. “Gribu ticēt, ka šo labo lietu izmantos arvien vairāk tūrisma jomā darbojošos uzņēmēju, nevis tā paliks tikai kā laba iespēja, ko neviens vairs negribēs izmantot,” apakškomisijas sēdē uzsvēra L.Matisone.
Apakškomisijas deputāti šodien uzklausīja arī VID un Finanšu ministrijas pārstāvju skaidrojumus un aicināja sīki izpētīt, vai un kādas kļūmes notikušas PVN regulējuma interpretācijā un komunikācijā ar nodokļu maksātājiem. “Pēc mēneša pie šī jautājuma atgriezīsimies un lemsim par risinājumiem, tostarp vai būs nepieciešamas kādas izmaiņas likumdošanā,” informēja apakškomisijas vadītāja.
Saeimas Preses dienests