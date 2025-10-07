No 9. līdz 10.oktobrim Latviju vizītē apmeklēs Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola (Roberta Metsola).
Piektdienas rītā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Saeimā tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu.
Tāpat vizītes laikā R.Metsolai paredzēta tikšanās ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu.
Viesojoties Latvijā, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja apmeklēs arī Ādažu militāro bāzi, bet Latvijas Universitātē teiks ievadvārdus “Rīgas konferences 2025” otrās norises dienas atklāšanā.
Saeimas organizētā mediju iespēja
Piektdien, 10.oktobrī
09.00 – 09.30 Tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu
Baltā zāle, Viesu zāle, Jēkaba iela 11. TV, foto iespēja tikšanās sākumā
Mediju pārstāvju ierašanās – 20 minūtes pirms sākuma
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas vēlas apmeklēt Saeimas organizēto mediju iespēju, nepieciešams pieteikties līdz 9.oktobra pulksten 14.00, rakstot uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244. Pieteikumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, pārstāvēto mediju un amatu.
Saeimas Preses dienests