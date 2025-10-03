Senioru dienā Saeimā spriež par sudraba ekonomiku

Piektdien, 3.oktobrī, parlamentā pulcējas seniori, lai kopā ar politikas virzītājiem spriestu par sudraba ekonomiku. Pasākums Saeimas namā jau otro gadu tiek rīkots Starptautiskās senioru dienas ietvaros, ko pasaulē atzīmē 1.oktobrī.
Atklāšanā uzrunājot klātesošos, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa atzīmēja, ka sabiedrība mainās – tā kļūst izglītotāka, atvērtāka un empātiskāka. Vienlaikus D.Mieriņa norādīja arī uz izaicinājumiem – drošības draudiem, sabiedrības novecošanu un nepielūdzamām demogrāfijas tendencēm. “Mēs novērtējam katru sabiedrības locekli un viņa potenciālu, jo tikai tā iespējams veidot noturīgu sabiedrību. Senioriem šajā procesā ir īpaši nozīmīga loma,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, akcentējot, ka 16 procenti jeb apmēram 70 tūkstoši senioru turpina strādāt un šī tendence turpinās pieaugt, jo mainoties sabiedrībai mainās arī seniori.
“Mūsdienās cieņpilnas vecumdienas nozīmē ne tikai pienācīgas pensijas, tas nozīmē arī iespēju būt vajadzīgiem, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, sniegt atbalstu ģimenei un dalīties ar savām zināšanām un pieredzi. Rūpējoties par senioriem un mazinot riskus, ar kuriem viņi saskaras, mēs vienlaikus rūpējamies arī par mūsu visu kopējo nākotni, jo katrs no mums reiz būs sudraba ekonomikas paaudzē,” uzsvēra D.Mieriņa.
Atskatoties uz paveikto kopš pagājušā gada Senioru dienas parlamentā, Saeimas priekšsēdētāja īpaši atzīmēja nozīmīgus soļus pensiju jomā, tostarp ieviešot pensiju indeksāciju divas reizes gadā, ņemot vērā arī nostrādātos darba gadus, bāzes pensijas modeļa izstrādes prioritizēšanu, kā arī pašreizējā pensionēšanās vecuma sliekšņa saglabāšanu.
Arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš akcentēja, ka kopš pirmās Senioru dienas Saeimā ir iets uz priekšu. Pērn pasākumā pieņemtā rezolūcija nav bijis tikai “pieklājības dokuments” – tā nodota gan Ministru kabinetam, gan ministriem, un komisija rūpīgi sekoja līdzi, kā tajā iekļautie jautājumi tiek realizēti, pauda A.Bērziņš.
Komisijas priekšsēdētājs uzsvēra, ka strādājošie seniori ir liela mūsu valsts bagātība un arī likumdošanas ceļā ir jāmeklē veidi, kā šos cilvēkus atbalstīt. A.Bērziņš akcentēja, ka salīdzinājumā ar daudzām citām Eiropas valstīm, kurās seniori pēc pensijas vecuma sasniegšanas turpina strādāt prieka pēc, Baltijas valstīs tas notiek finansiālas nepieciešamības dēļ.
Atklājot Senioru dienu Saeimā, klātesošos uzrunāja arī Ministru prezidente Evika Siliņa un Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča.
Pasākuma ietvaros norisināsies divas paneļdiskusijas. No tām pirmā bija veltīta jautājumam par vecāka gadagājuma cilvēku nodarbinātību un darba tirgus iespējām, savukārt otrā paneļdiskusijā klātesošie sprieda par starppaaudžu sadarbību un zināšanu pārnesi kā ekonomikas attīstības faktoru.
