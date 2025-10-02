Saeima konceptuāli atbalsta publisko iepirkumu reformu

Lai publisko iepirkumu sistēmu padarītu efektīvāku, Saeima ceturtdien, 2.oktobrī, konceptuāli atbalstīja rosinātās izmaiņas Publisko iepirkumu likumā.
Par likuma grozījumu virzību Saeimā atbildīgā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija iepriekš vienojās regulējuma pilnveidošanai veidot darba grupu. “Tajā aicināti strādāt pārstāvji no visām publisko iepirkumu jomā iesaistītajām pusēm, lai ne tikai pilnveidotu pašu procesu, bet arī panāktu efektīvāku budžeta līdzekļu izlietojumu iepirkumos,” akcentē komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša un atzīmē, ka sistēmai jākļūst elastīgākai, ar lielāku rīcības brīvību pasūtītājiem iepirkumu organizēšanā un līgumu noslēgšanā, kā arī plašākām iespējām dalībai iepirkumos un publisko iepirkumu pārskatāmību sabiedrībai.
Izmaiņas publisko iepirkumu jomā paredz atteikties no nacionālajām iepirkuma procedūrām, piemērojot tās no Eiropas Savienības līgumcenu sliekšņiem – no 143 tūkstošiem eiro precēm un pakalpojumiem, savukārt 5,5 miljoniem eiro būvdarbiem. Tāpat paredzēts, ka visiem pasūtītājiem būs jāpublicē savu iepirkumu plāni, informācija par noslēgtajiem līgumiem un to faktisko izpildi.
Paplašināt paredzēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) funkcijas. Birojs kā centrālā publisko iepirkumu jomas vadības iestāde pārraudzīs iepirkumu veiktspējas rādītāju izpildi, kopējos sistēmas rādītājus un datus, kā arī noteiktās jomās ģenerēs references cenas. Paredzēts, ka IUB nodrošinās digitālo infrastruktūru – uzturēs un attīstīs Elektronisko iepirkumu sistēmu un Publikāciju vadības sistēmu.
Lai iepirkumos īstenotu ilgtspējas principus, attīstītu iepirkumu standartizāciju un centralizāciju, paredzēta iespēja veidot kompetences centrus, kuru darbības ietvaru noteiks Ministru kabinets.
Reformas ietvaros noteikts pienākums pašvaldībām pašām vadīt iepirkumu sistēmu, kā arī plānots paplašināt centralizēti iepērkamās preču un pakalpojumu grupas. Izmaiņas regulējumā paredz arī citus pilnveidojumus, lai, īstenojot strukturālu publisko iepirkumu sistēmas reformu, tā kļūtu maksimāli elastīga iepirkumā iesaistītajām pusēm un ļautu ātrāk nonākt pie iepirkuma rezultātā iegādājamās preces, pakalpojuma vai būvdarbiem.
Lai plānotās izmaiņas publisko iepirkumu jomā varētu stāties spēkā, tās Saeimā jāskata un jāatbalsta vēl divos lasījumos.
