Saeima galīgajā lasījumā lems par likumu austrumu robežas stiprināšanai

Saeima ceturtdien, 2.oktobrī, galīgajā lasījumā lems par likuma projektu, kas noteiks īpašu kārtību Latvijas austrumu robežas stiprināšanai. Likums attieksies uz operatīvu pretmobilitātes pasākumu īstenošanu Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Ludzas un Smiltenes novados Baltijas Aizsardzības līnijas izveidei un ārējās sauszemes robežas stiprināšanai.
Tāpat galīgajā lasījumā deputāti lems par grozījumiem, kas paredz stingrāk ierobežot uzturēšanās atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem ar sodāmību, par steidzamiem atzītajiem grozījumiem, kas paredz izmaiņas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas regulējumā, un grozījumiem, kas uz diviem gadiem atliek prasību par ilgtspējas ziņojuma sagatavošanu.
Otrajā lasījumā deputāti rīt skatīs grozījumus Iesniegumu likumā, kas no līdzšinējām 30 līdz 10 darba dienām paredz samazināt iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanas laiku iestādēs. Tāpat otrajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus, lai veicinātu sociālo darbinieku piesaisti reģionos.
Rītdien pirmajā lasījumā darba kārtībā ir jaunais Ekonomiskās ilgtspējas likuma projekts, kas noteiks atbildīgās ministrijas un iestādes klimata mērķu sasniegšanai, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un inovācijas Latvijai stratēģiski svarīgās nozarēs, grozījumi, kas noteiks neatkarīgas ierēdņu disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas izveidi, ja objektīva un vispusīga izmeklēšana nav iespējama, kā arī likumu grozījumi, lai stiprinātu Ekonomisko lietu tiesas kompetenci.
Pirmajā lasījumā paredzēts lemt arī par Bāriņtiesu likuma izmaiņām, lai stiprinātu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, un grozījumiem tiesu ekspertu eksaminācijas procesa uzlabošanai.
Vēl deputāti pirmajā lasījumā skatīs likuma izmaiņas, kas finanšu tirgus attīstības un konkurētspējas veicināšanai paredz ieviest specializētas kredītiestādes, un grozījumus, kas noteic klientu izpēti pirms gadījuma rakstura ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanas vai pārdošanas darījumiem.
Deputātiem būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās. To vidū ir likuma grozījumi, kas paredz atteikties no transportlīdzekļa numura zīmju nodošanas, ja auto uz laiku noņemts no uzskaites, un grozījumi, kas paredz zemes īpašnieka piekrišanu mikroliegumu noteikšanai.
Vēl komisijām plānots nodot grozījumus, ar kuriem cita starp iecerēts noteikt atbildību par konkurences tiesību pārkāpumiem arī tirgus dalībnieku amatpersonām, grozījumus, lai uzlabotu patērētāju aizsardzību un pielāgotos izaicinājumiem kreditēšanas tirgū, kā arī likumprojektu par iespēju fiziskām personām veikt atzīmi kredītinformācijas biroja datubāzē par to, ka nevēlas saņemt kredītu.
Sēdes darba kārtībā ir arī lēmuma projekts par kolektīvā iesnieguma par aizliegumu amatpersonām ieņemt vairākus algotus amatus publiskās institūcijās turpmāko virzību un lēmuma projekts par Latvijas gaisa telpas slēgšanu gar robežu ar Krieviju un Baltkrieviju uz nenoteiktu laiku.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūgusi darba kārtībā iekļaut likumprojektu par publisko iepirkumu procesa pilnveidošanu.
Saeimas 2.oktobra sēdes darba kārtībā iekļauti 39 jautājumi; pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
