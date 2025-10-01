Jānis Vitenbergs: Alūksnes novada pievienošanās Latgales SEZ ir būtiska reģiona izaugsmei un drošības stiprināšanai

(01.10.2025.)

Alūksnes novada pievienošanās Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai (SEZ) ir nozīmīgs solis reģiona ekonomiskajai izaugsmei un valsts drošības stiprināšanai, uzsver Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja biedrs Jānis Vitenbergs. Komisija trešdien, 1.oktobrī, konceptuāli atbalstīja likuma grozījumus, kas paredz Alūksnes novada pievienošanu SEZ, un nolēma virzīt tos tālākai izskatīšanai Saeimā.

“Alūksnes novadā pēdējo gadu laikā ir īstenoti dažādi infrastruktūras objekti, kuri uzlabo vietējo iedzīvotāju un viesu ikdienu – sakārtoti un izbūvēti ceļi, ielas, uzbūvēta moderna sporta un atpūtas infrastruktūra. Taču, lai piesaistītu investorus un palīdzētu attīstīties vietējiem uzņēmumiem, Alūksnes novads kā pierobeža saskaras ar dažādām sociāli ekonomiskajām problēmām, kuras palīdzēs risināt pavienošanās Latgales SEZ,” norāda J.Vitenbergs. Pievienojoties SEZ, novadam būs iespēja piesaistīt vairāk investīciju ražošanas un infrastruktūras attīstībai, veicināt uzņēmējdarbību un radīt jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.

Latgales SEZ darbojas kopš 2017.gada un šobrīd ir viens no svarīgākajiem valsts atbalsta instrumentiem reģiona izaugsmei. Uzņēmumiem, kas strādā SEZ teritorijā un iegulda attīstībā vai jaunu darbavietu radīšanā, ir pieejamas būtiskas nodokļu atlaides – līdz pat 80 procentiem no uzņēmuma ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa. Arī pašvaldības var piešķirt papildu atvieglojumus uzņēmējiem savā teritorijā.

Lai Alūksnes novada uzņēmēji varētu izmantot šīs priekšrocības, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija jau ir atbalstījusi nepieciešamās izmaiņas likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Lai grozījumi stātos spēkā, tiem vēl jāsaņem Saeimas atbalsts trīs lasījumos.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 1.oktobrī
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde