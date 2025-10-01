Ar jaunu likumu plāno regulēt Latvijas Dievturu sadraudzes un valsts attiecības

Lai sakārtotu Latvijas Dievturu sadraudzes un valsts attiecības, nodrošinot sadraudzes garīdzniekiem tiesības ar juridisku spēku reģistrēt laulības, kā arī risinot citus ar reliģiskās organizācijas darbību saistītus jautājumus, Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 1.oktobrī, izskatīšanai trešajā – galīgajā – lasījumā atbalstīja Latvijas Dievturu sadraudzes likuma projektu.
Lai stiprinātu reliģiskās līdztiesības brīvību, izstrādātais likumprojekts piešķirs tiesības sadraudzes svētniekiem juridiski reģistrēt laulību. Saeima 2023.gadā pieņēma grozījumus, kas paredz, ka tiesības noslēgt laulību ar juridisku spēku pie dievturu konfesijas garīdznieka stāsies spēkā vienlaikus ar atsevišķu likumu par savstarpējo attiecību noregulēšanu starp valsti un dievturu reliģisko organizāciju. Paredzēts, ka pēc likuma spēkā stāšanās laulības varēs noslēgt pie tāda dievturu garīdznieka, kuram būs konfesijas vadības atļauja un kurš būs ierakstīts Tieslietu ministrijai iesniegtajā sarakstā.
Likumprojekts paredz tiesisku regulējumu arī sadraudzes kapelānu darbībai vietās, kur nav pieejama parastā garīdznieka aprūpe.
Tāpat likumprojektā ir atrunāts sadraudzes statuss, nosakot, ka to attiecībās ar valsti pārstāv tās vadītājs (dižvadonis), kā arī ietverts regulējums par īpašumiem, kam ir nozīme publiskajā telpā.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgas militārā dienestā esošo personu tiesības uz reliģijas brīvību, likumprojekts ietver arī regulējumu par šādu cilvēku tiesībām saņemt sadraudzes svētnieku garīgo aprūpi un piedalīties sadraudzes reliģiskajā darbībā.
Likumprojektā ir ietverti arī sadraudzes un tās darbinieku attiecību tiesiskie aspekti un atrunātas tiesības noteikt izglītības saturu un norisi sadraudzes dibinātajās un vadītajās iestādēs.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl galīgajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests