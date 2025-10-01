Saeimas priekšsēdētājas vizītes laikā Īrijā dibināta deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Latvijas parlamentu

(01.10.2025.)

Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai Īrijas parlamentā tiekoties ar Īrijas apakšpalātas priekšsēdētāju Veronu Mērfiju (Verona Murphy), pieņemts lēmums dibināt deputātu grupu sadarbības veicināšanai ar Latvijas parlamentu.

Puses bija vienisprātis, ka Latvijai un Īrijai ir potenciāls padziļināt sadarbību, tostarp mākslīgā intelekta un augsto tehnoloģiju jomā, un parlamentāro saišu stiprināšana varēs kalpot kā būtisks atspēriena punkts šīs sadarbības stiprināšanai. Plānots, ka Īrijas parlamenta grupu sadarbībai ar Latvijas parlamentu vadīs Paula Baterlija (Paula Butterly). Saeimā deputātu grupu sadarbības veicināšanai ar Īrijas parlamentu vada Uģis Rotbergs.

Saeimas priekšsēdētāja oficiālā vizītē apmeklēja Īriju, kur tikās arī ar tās parlamenta augšpalātas priekšsēdētāju Marku Deiliju (Mark Daly) un komisiju pārstāvjiem.

Saeimas priekšsēdētāju vizītē Īrijā pavadīja Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.  

 

Saeimas Preses dienests

