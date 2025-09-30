Zanda Kalniņa-Lukaševica Varšavas Drošības forumā debatē par mediju neatkarības nozīmīgumu un atbalstu Ukrainai

No 29. līdz 30.septembrim Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalās Varšavas Drošības forumā, kas pulcē augsta līmeņa politikas veidotājus, ekspertus un līderus no visas pasaules, lai diskutētu par Eiropas un globālās drošības aktualitātēm. Foruma ietvaros Z.Kalniņa-Lukaševica uzstājās divās paneļdiskusijās - “Mediju loma demokrātijas sardzē: starp anarhiju, politisko kontroli un ārvalstu iejaukšanos” un “Ukraina 2025 un turpmāk: parlamentārās stratēģijas ilgtermiņa atbalstam”.
Uzrunājot starptautisko auditoriju, Saeimas priekšsēdētājas biedre īpaši akcentēja brīvu un neatkarīgu mediju lomu demokrātijas aizsardzībā, cīnoties pret dezinformāciju un ārvalstu iejaukšanos.
“Neatkarīgi mediji ir mūsu drošības vairogs pret propagandu un viltus ziņām. Mediji palīdz atmaskot un atpazīt manipulācijas. Lai nopietni aizsargātu demokrātiju, mums tikpat nopietni jāsargā mediju neatkarība,” uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.
Z.Kalniņa-Lukaševica arī akcentēja, ka viens no aktuālākajiem jautājumiem pašlaik ir līdzsvara rašana starp runas brīvību un brīvas un neietekmētas izvēles tiesībām vēlēšanās. Vienlaikus viņa vērsa uzmanību, ka cīņa pret ārvalstu iejaukšanos nedrīkst pārvērsties par cenzūru.
Paneļdiskusijā par Ukrainas nākotni Saeimas priekšsēdētājas biedre uzsvēra Latvijas pastāvīgo un principiālo atbalstu Ukrainai. “Latvija ir devusi nopietnu pienesumu Ukrainas cīņā par neatkarības un suverenitātes saglabāšanu, nodrošinot gan militāro, gan politisko, gan arī sabiedrības atbalstu. Taču mūsu pienākums ir arī turpmāk sniegt visaptverošu palīdzību, sākot no bruņojuma līdz pat izpostītās valsts atjaunošanai,” sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Diskusijā Saeimas priekšsēdētājas biedre aicināja klātesošos apzināties, ka “Krievijas uzbrukumi NATO valstīm nav netīši un tādēļ mazāk bīstami hibrīduzbrukumi. Droni NATO debesīs, mērķtiecīgie gaisa telpas pārkāpumi ir Krievijas atklāta eskalācija. Daļa no tiem ir tieši manipulatīvi uzbrukumi mūsu demokrātijām, kā to spilgti pieredzēja Moldova, un kas šobrīd tiek vērsti arī pret citām valstīm. Mēs nedrīkstam nepārtraukti paaugstināt šīs “jaunās normālības” tolerances latiņu. Mums visiem ir skaidri jāapzinās situācijas bīstamība”.
Varšavas Drošības forums kopš tā pirmsākumiem 2014.gadā ir kļuvis par vienu no ietekmīgākajām starptautiskajām konferencēm – platformām, kur tiekas sabiedroto valstu politiķi, eksperti un pilsoniskās sabiedrības līderi. Šogad Varšavas Drošības foruma diskusijās lielākā uzmanība tika pievērsta Krievijas agresijas iegrožošanai, NATO stiprināšanai un demokrātijas noturībai pasaulē.
Saeimas Preses dienests