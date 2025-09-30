Lai mazinātu administratīvo slogu, plānots ieviest vienotu būves reģistrācijas procesu. To paredz izmaiņas, kuras otrdien, 30.septembrī, konceptuāli atbalstīja Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija.
“Šis ir solis pareizajā virzienā, lai paātrinātu un atvieglotu būvniecības procesu. Mums jāatrod veidi kā varētu samazināt laiku no ieceres par būvniecību līdz atslēgai,” uzsver komisijas priekšsēdētāja biedrs Jānis Vitenbergs.
Šobrīd personai, kas ierosina būvniecību, jāiesniedz trīs atsevišķi pieteikumi trīs dažādās institūcijās: Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) par būves nodošanu ekspluatācijā, Valsts zemes dienestā – datu reģistrācijai kadastrā, un Zemesgrāmatā – īpašumtiesību nostiprināšanai, skaidroja likumprojekta autori no Ekonomikas ministrijas.
Plānotais risinājums paredz vienotu digitālu procesu, kurā BIS ievadītie dati automātiski tiks nodoti tālākai reģistrācijai citās institūcijās. Tas nozīmē arī, ka turpmāk nebūs jāveic būves kadastrālā uzmērīšana, uzsvēra ministrijas pārstāvji.
Vienotā reģistrācija attieksies uz ēku un inženierbūvju būvniecību, ko zemes īpašnieks veic uz savas zemes, tostarp atjaunošanu un restaurāciju.
Šīs izmaiņas būtiski mazinās birokrātisko slogu nekustamo īpašumu attīstībā, ļaus ātrāk uzsākt ēku un būvju ekspluatāciju, kā arī samazinās izmaksas, pauda klātesošie.
Plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā 2026. gada 1.janvārī. Grozījumi vēl jāskata Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, bet galīgais lēmums būs jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests