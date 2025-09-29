Daiga Mieriņa oficiālā vizītē apmeklēs Īriju

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa līdz 1.oktobrim uzturēsies oficiālā vizītē Īrijas galvaspilsētā Dublinā, kur tiksies ar Īrijas parlamenta pārstāvjiem. Vizīte norisināsies saskaņā ar Īrijas puses oficiālo ielūgumu.
Īrijas parlamentā Saeimas priekšsēdētājai paredzēta tikšanās ar tā apakšpalātas priekšsēdētāju Veronu Mērfiju (Verona Murphy) un augšpalātas priekšsēdētāju Marku Deiliju (Mark Daly). Tikšanos laikā plānots pārrunāt Eiropas reģiona drošības stiprināšanu, divpusējo attiecību padziļināšanas iespējas, kā arī atbalstu Ukrainai.
Tāpat parlamentā D.Mieriņai un viņas vadītajai delegācijai paredzēts tikties ar deputātiem no Aizsardzības, Ārlietu un Eiropas lietu komisijām.
Vēl, viesojoties Dublinā, Saeimas priekšsēdētāja tiksies ar mūsu tautiešiem Īrijā un apmeklēs Dublinas Universitātes koledžas kosmosa un pētniecības centru.
Vizītē kopā ar Saeimas priekšsēdētāju Īriju apmeklēs arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Saeimas Preses dienests