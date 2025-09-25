Valsts pārvaldes komisijas priekšsēdētājs vizītē apmeklēs Mārupes novadu

(25.09.2025.)

Lai pārrunātu pašvaldības aktualitātes Mārupes novadā, nākamā gada pašvaldības budžeta veidošanu, kā arī iepazītu novada attīstības iespējas, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs piektdien, 26.septembrī, vizītē apmeklēs Mārupes novada pašvaldību. 

No rīta O.Burovam pulksten 10.00 Daugavas ielā 29 paredzēta tikšanās ar Mārupes novada pašvaldības domes vadību, bet pulksten 11.00 Mārupes pamatskolas apmeklējums Tīrainē, Viskalnu ielā 7, un pulksten 12.20 Skultes sākumskolas un dienas centra “Skulte” apmeklējums Skultē, Skultes ielā 21. 

Savukārt pulksten 14.20 Valsts pārvaldes komisijas priekšsēdētājs Tīrainē apmeklēs lauksaimniecības tehnikas uzņēmumu “Silja”, bet Salas pagastā pulksten 15.00 – kartupeļu čipsu ražošanas uzņēmumu “PĒRNES L”.

 

Saeimas Preses dienests

