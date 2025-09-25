Daiga Mieriņa: mūsdienu pasaulē Džemmas Skulmes mākslas darbu vēstījums uzrunā ar īpašu spēku

Atzīmējot izcilās latviešu gleznotājas, sabiedriskās darbinieces un politiķes Džemmas Skulmes simto jubileju, ceturtdien, 25.septembrī, parlamentā atklāja mākslinieces daiļradei veltītu izstādi "Atgriešanās".
“Mākslinieces darbi rosina atcerēties pamatvērtības, aizdomāties par mūsu identitāti un pārdomāt Latvijas vietu šajā sarežģītajā un pretrunīgajā laikmetā,” atklājot izstādi, klātesošajiem sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Saeimas priekšsēdētāja izcēla radošās inteliģences lomu mūsu valsts vēsturē, uzsverot, ka tā ir spēcīgs sabiedriskās domas veidotājs un virzītājspēks kā Atmodas laikā, tā arī šodien.
“Laikā, kad pasaulē atkal valda nemiers un nedrošība, Džemmas Skulmes radošais vēstījums uzrunā ar īpašu spēku, tas aizvien ir dzīvs un iedarbīgs,” pauda D.Mieriņa. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka māksliniece ar pārliecību, drosmi un mākslas spēku iestājās par latvisko identitāti, nacionālajām vērtībām un tautas brīvību.
Klātesošos uzrunāja arī mākslas vēsturniece, Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra vadītāja Ingrīda Burāne, sniedzot ieskatu mākslinieces radošajās un sabiedriski-politiskajās gaitās, kā arī Atmodas laika līderis Dainis Īvāns, kurš dalījās atmiņās par Džemmu Skulmi kā līdzgaitnieci ceļā uz neatkarīgu Latviju.
Džemmas Skulmes daiļrade ir viens no spilgtākajiem un ietekmīgākajiem 20.gadsimta otrās puses un 21.gadsimta sākuma Latvijas mākslas fenomeniem. Viņas darbos ekspresija savijas ar nacionālās identitātes motīviem, un tie ir kļuvuši par neatņemamu mūsu kultūras sastāvdaļu. Džemmas Skulmes balss skanēja spēcīgi kā mākslas, tā arī sabiedriskajos procesos, īpaši pārmaiņu laikā, palīdzot izlolot sapni par brīvu Latviju.
Izstādē apkopotās gleznas no Aleksandra Mirlina un Jāņa Pieša privātkolekcijām ir daļa no Džemmas Skulmes atstātā daudzslāņainā mantojuma un apliecina mākslinieces drosmi un oriģinalitāti. Tāpat izstādē aplūkojamas Džemmas Skulmes piezīmju grāmatas un piederumi, ko gleznotāja izmantojusi savā radošajā darbībā, no mākslinieces ģimenes privātkolekcijas.
Ikviens interesents varēs aplūkot izstādi Saeimas Atvērto durvju dienas ietveros, kas norisināsies piektdien, 26.septembrī, no pulksten 10.00 līdz 18.00.
