Ar grozījumiem Bāriņtiesu likumā plāno stiprināt bērnu tiesību aizsardzības sistēmu

Lai uzlabotu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 23.septembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus Bāriņtiesu likumā.
Ar grozījumiem iecerēts pārskatīt bāriņtiesas kompetences robežas bērnu un aizgādnībā esošo personu interešu un tiesību nodrošināšanā, precizēt prasības bāriņtiesas darbinieku pieņemšanai darbā, kā arī ar amata ieņemšanu saistītos ierobežojumus. Tāpat plānots ieviest vienotu bāriņtiesas amatpersonu darba izpildes novērtēšanas sistēmu.
Komisija turpinās rūpīgi strādāt pie likumprojekta pilnveides pirms turpmākajiem lasījumiem, lai rastu labāko risinājumu bāriņtiesas darbības stiprināšanai, sacīja Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins, aicinot ar jomu saistītās institūcijas iesniegt priekšlikumus un dalīties ar informāciju.
Pašlaik bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa amatu var ieņemt persona, kas sasniegusi 30 gadu vecumu. Kā likumprojekta anotācijā atzīmē tās autori no Labklājības ministrijas, bāriņtiesas ilgstoši saskaras ar cilvēkresursu trūkumu. Esošie darbinieki ir pārslogoti un var profesionāli izdegt, kas būtiski ietekmē bāriņtiesu spēju kvalitatīvi veikt savus uzdevumus. Savukārt vairums izsludināto bāriņtiesas amatu konkursu beidzas bez rezultāta.
Ar grozījumiem iecerēts vecuma slieksni atcelt. Vienlaikus plānots veikt izmaiņas attiecībā uz izglītības un darba pieredzes prasībām, nodrošinot, ka visām personām saistošus un uz privāto dzīvi attiecināmus lēmumus pieņem ne tikai profesionāli sagatavoti speciālisti, bet arī tādi, kam piemīt praktiska darba un dzīves pieredze, tādējādi uzlabojot bāriņtiesas uzdevumu izpildi un pieņemto lēmumu kvalitāti.
Likumā plānots nostiprināt prasību, ka bāriņtiesu priekšsēdētājiem un darbiniekiem jābūt Latvijas pilsoņiem. Bāriņtiesu amatpersonām un darbiniekiem ir nepieciešams ne tikai augsts profesionalitātes un ētikas standarts, bet ir būtiski, ka šādos amatos drīkst strādāt tikai personas, kuru juridiskā saikne ar valsti ir nepārprotama un nesatricināma, pausts likumprojekta anotācijā.
Grozījumi paredz arī vienotu bāriņtiesu amatpersonu profesionālās kompetences un snieguma novērtēšanas sistēmu. Tāpat paredzēti stingrāki ierobežojumi, lai ieņemtu amatu bāriņtiesā, kā arī paplašināta bāriņtiesas uzraudzība pār audžuģimeņu statusu, proti, bāriņtiesa varēs to izbeigt, ja ģimene bez pamatota iemesla sešus mēnešus nepārtraukti atteiksies uzņemt bērnu.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl trīs lasījumos jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests