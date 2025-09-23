Iepazīsti Latvijas brīvības ceļu Saeimas Atvērto durvju dienā

Piektdien, 26.septembrī, Saeima aicina ikvienu uz Atvērto durvju dienu, kas šogad norisināsies, atceroties Latvijas neatkarības atjaunošanu pirms 35 gadiem. Parlaments apmeklētājiem vērs durvis no pulksten 10.00 līdz 18.00.
Šajā dienā Saeimas Sēžu zālē skanēs Augstākās padomes 1990.gada 4.maija sēdes oriģinālais audioieraksts, kurā tiek nolasīts deputātu balsojums par deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.
Tāpat ikvienam būs iespēja apskatīt mākslinieces Džemmas Skulmes gleznu izstādi. Šogad 20.septembrī apritēja 100 gadi, kopš māksliniece dzimusi. Džemmas Skulmes daiļrade ir viens no spilgtākajiem un ietekmīgākajiem 20.gadsimta otrās puses un 21.gadsimta sākuma Latvijas mākslas fenomeniem. Viņas darbos ekspresija savijas ar nacionālās identitātes motīviem, un tie ir kļuvuši par neatņemamu mūsu kultūras sastāvdaļu. Būdama ievērojama personība Latvijas mākslā un kultūras dzīvē, Džemma Skulme vienlaikus stāvēja pie Atmodas kustības šūpuļa un palīdzēja izlolot sapni par brīvu Latviju. Viņas balss skanēja spēcīgi kā mākslas, tā arī sabiedriskajos procesos, īpaši pārmaiņu laikā.
Saeimas nama viesi uz jebkuru vietu Latvijā varēs bez maksas nosūtīt pastkarti, kas veidota par godu Latvijas neatkarības atjaunošanai. Tāpat pasākuma laikā Saeimas Sarkanajā zālē būs iespējams noskatīties videociklu “Izšķirošais lēmums: kā tapa Neatkarības atjaunošanas deklarācija”, kurā Atmodas laikabiedri stāsta par deklarācijas tapšanu, kā arī video ar vēsturiskajiem kadriem. Apmeklētāji varēs nofotografēties īpašā fotostūrī un piedalīties interaktīvā erudīcijas konkursā, pārbaudot savas zināšanas par Atmodas laiku.
Līdzās ekspozīcijai apmeklētāji īpašā maršrutā varēs iepazīt arī parlamenta telpas – Sēžu zāli, Balsošanas zāli, Dzelteno zāli un Sarkano zāli, kā arī greznās reprezentācijas zāles.
Būs pieejama arī informācija par parlamenta projektiem jauniešiem – “Jauniešu Saeima”, skolu programmu “Iepazīsti Saeimu” un fotokonkursu “Misija: fotogrāfs”.
Savukārt pie Saeimas nama būs skatāma ārtelpas izstāde, kas atspoguļo 1990.gada 4.maija deklarācijas tapšanu un parlamentāro ceļu līdz izšķirošajiem lēmumiem – neatkarības atjaunošanai de iure un de facto. Izstāde aptver laika posmu no Trešās Atmodas jeb Dziesmotās revolūcijas pirmsākumiem līdz Latvijas atgūtās neatkarības starptautiskai atzīšanai.
Saeimas nama apmeklētāji aicināti ierasties gan grupās, gan individuāli. Ņemot vērā, ka Saeimas ēkā vienlaikus var atrasties ierobežots apmeklētāju skaits, priekšroka būs tiem, kuri savu apmeklējumu būs pieteikuši iepriekš.
Apmeklētāji Atvērto durvju dienai aicināti pieteikties vēl līdz rītdienai, 24.septembrim. Pieteikuma anketa pieejama: https://www.saeima.lv/lv/application-form/open-day-form
Saeima ir atvērts parlaments, un interesentiem ir iespēja Saeimu apmeklēt ne tikai Atvērto durvju dienā, bet arī ikdienā, piesakoties ekskursijā.
Saeimas Preses dienests