Parlamentā atklās Džemmas Skulmes daiļradei veltītu izstādi

(23.09.2025.)

Godinot izcilās latviešu gleznotājas, sabiedriskās darbinieces un politiķes Džemmas Skulmes simto jubileju, Saeimā ceturtdien, 25.septembrī, atklās māksliniecei veltītu izstādi "Atgriešanās".

Izstādi atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Klātesošos uzrunās arī mākslas muzeja “Arsenāls” glezniecības kolekcijas glabātāja Ilze Putniņa un Atmodas laika līderis Dainis Īvāns.

Džemmas Skulmes daiļrade ir viens no spilgtākajiem un ietekmīgākajiem 20.gadsimta otrās puses un 21.gadsimta sākuma Latvijas mākslas fenomeniem. Viņas darbos ekspresija savijas ar nacionālās identitātes motīviem, un tie ir kļuvuši par neatņemamu mūsu kultūras sastāvdaļu.

Būdama ievērojama personība Latvijas mākslā un kultūras dzīvē, Džemma Skulme vienlaikus stāvēja pie Atmodas kustības šūpuļa un palīdzēja izlolot sapni par brīvu Latviju. Viņas balss skanēja spēcīgi kā mākslas, tā arī sabiedriskajos procesos, īpaši pārmaiņu laikā.

Izstādē apkopotās gleznas no Aleksandra Mirlina un Jāņa Pieša privātkolekcijām ir daļa no Džemmas Skulmes atstātā daudzslāņainā mantojuma un apliecina mākslinieces drosmi un oriģinalitāti. Tāpat izstādē būs aplūkojamas Džemmas Skulmes piezīmju grāmatas un piederumi, ko gleznotāja izmantojusi savā radošajā darbībā, no mākslinieces ģimenes privātkolekcijas.

Izstādes “Atgriešanās” atklāšana ceturtdien, 25.septembrī, notiks pulksten 10.30 Saeimas nama Balsošanas un Dzeltenajā zālē, Jēkaba ielā 11. Ikviens interesents varēs aplūkot izstādi Saeimas Atvērto durvju dienas ietveros, kas norisināsies piektdien, 26.septembrī, no pulksten 10.00 līdz 18.00.

 

Saeimas Preses dienests

