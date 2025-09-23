Publisko izdevumu komisijā spriedīs par sadarbības pārtraukšanu ar negodīgiem autobusu pārvadātājiem

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija trešdien, 24.septembrī, spriedīs par iespējām pārtraukt sadarbību ar autobusu pārvadātājiem, kuri regulāri nepilda uzņemtās saistības. Komisijas sēdē plānots apspriest konkurences pārkāpumus, neizpildītos reisus un meklēt iespējamos risinājumus situācijas uzlabošanai.
“Nav normāli, ka atsevišķi autopārvadātāji gadiem ilgi nepilda saistības, ko paši uzņēmušies. Regulāri atcelto reisu dēļ cieš pasažieri – viņi netiek uz darbu, skolu vai medicīnas iestādēm. Komisijas sēdē lūkosim, kā valstij izbeigt sadarbību ar komersantiem, kuri nepilda līgumus. To vietā jānāk godīgiem un apzinīgiem uzņēmumiem,” norāda komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš.
Sēdē aicināti piedalīties pārstāvji no Autotransporta direkcijas, Satiksmes ministrijas, Konkurences padomes, Iepirkumu uzraudzības biroja un Latvijas Pašvaldību savienības.
Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde rīt notiks Jēkaba ielā 6/8, 306.telpā, pulksten 12.00. Mediju pārstāvjiem, iepriekš piesakoties, būs iespēja tai sekot līdzi arī attālināti.
Saeimas Preses dienests