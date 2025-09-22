Daiga Mieriņa vizītē apmeklēs Portugāli

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa līdz 24.septembrim vizītē uzturēsies Portugālē, lai tiktos ar valsts augstākajām amatpersonām un pārrunātu aktuālos divpusējos, drošības un Eiropas lietu jautājumus.
Lisabonā Saeimas priekšsēdētāja tiksies ar Portugāles Republikas parlamenta priekšsēdētāju Žuzē Pedru Agiaru-Branku (José Pedro Aguiar-Branco).
Tāpat, viesojoties parlamentā, Saeimas priekšsēdētāja un viņas vadītā delegācija tiksies ar parlamenta Ārlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas deputātiem, kā arī apskatīs jaunatklāto parlamenta centru.
Plānots, ka D.Mieriņa tiksies arī ar Portugāles Aizsardzības ministru Nuno Melo (Nuno Melo).
Kopā ar D.Mieriņu vizītē uz Portugāli dosies arī Saeimas sekretāra biedrs, deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Portugāles parlamentu vadītājs Jānis Grasbergs.
