Zanda Kalniņa-Lukaševica parlamentā uzņem jaunos Kuveitas, Dienvidāfrikas un Kambodžas vēstniekus

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica piektdien, 19.septembrī, parlamentā iepazīšanās vizītē uzņēma Kuveitas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Rīmu Muhammedu Hālidu Zeidu al Hālidu (Reem Mohammed Khaled Zaid Al Khaled), Dienvidāfrikas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Zanani Nosizvi Dlamini (Zenani Nosizwe Dlamini) un Kambodžas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Ķeu Ķanboribo (Chea Chanboribo).
Sarunā ar Kuveitas vēstnieci puses pievērsās ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un vienoti pauda nosodījumu Krievijas agresijai Ukrainā. Sarunā tika aplūkota Latvijas un Kuveitas vēsturiskā pieredze, un Z.Kalniņa-Lukaševica norādīja, ka ir bīstami, ja agresors paliek nesodīts par pastrādātajiem noziegumiem. Īpaši tika izcelta Kuveitas pieredze saistībā ar zaudējumu atlīdzības saņemšanu no Irākas pēc 1990.gada okupācijas. “Tas var kalpot kā nozīmīgs piemērs un cerība Ukrainai ceļā uz taisnīgumu,” akcentēja Saeimas priekšsēdētājas biedre.
Pievēršoties Latvijas un Kuveitas divpusējām attiecībām, Z.Kalniņa-Lukaševica un vēstniece apliecināja ieinteresētību stiprināt ekonomisko sadarbību, jo īpaši tehnoloģiju un farmācijas jomās. Saeimas priekšsēdētājas biedre izcēla arī mākslīgā intelekta sniegtās iespējas, īpaši atzīmējot šogad Latvijā dibināto Mākslīgā intelekta centru kā nozīmīgu platformu starptautiskai sadarbībai.
Savukārt sarunā ar Dienvidāfrikas vēstnieci, Svatīni princesi Z.Nosizvi Dlamini Saeimas priekšsēdētājas biedre pateicās par Dienvidāfrikas ieguldījumu mediācijas procesā, lai atgrieztu dzimtenē Krievijas nolaupītos Ukrainas bērnus. Z.Kalniņa-Lukaševica atzīmēja, ka vēl arvien vairāk nekā 20 000 bērnu atrodas agresorvalstī, un puses bija vienisprātis, ka starptautiskajai sabiedrībai jādara viss iespējamais, lai ikviens bērns atgrieztos mājās.
Z.Kalniņa-Lukaševica un vēstniece pārrunāja arī iespējas stiprināt Latvijas un Dienvidāfrikas politisko un ekonomisko dialogu, kā arī paplašināt sadarbību izglītībā un zinātnē. Z.Nosizvi Dlamini ir pirmā Dienvidāfrikas prezidenta, kas ievēlēts vienlīdzīgās demokrātiskās vēlēšanās, Nelsona Mandelas (1918 – 2013) meita.
Saeimas priekšsēdētājas biedre un Kambodžas vēstnieks bija vienisprātis par iespējām stiprināt mūsu valstu sadarbību augsto tehnoloģiju jomā un tūrismā. Z.Kalniņa-Lukaševica pauda Latvijas ieinteresētību padziļināt Latvijas un Kambodžas dialogu ne vien divpusēji, bet arī starptautisko organizāciju ietvaros, apliecinot Latvijas apņēmību stiprināt noteikumos balstītu starptautisko kārtību.
Kuveitas vēstniece rezidē Vācijā, Dienvidāfrikas – Zviedrijā, savukārt Kambodžas vēstnieks – Bulgārijā.
Foto no tikšanās ar Kuveitas vēstnieci: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329124411
Foto no tikšanās ar Dienvidāfrikas vēstnieci: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329133527
Foto no tikšanās ar Kambodžas vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329133617/
Saeimas Preses dienests