Saeimas priekšsēdētāja Jaunjelgavā piedalīsies Baltu vienības dienas pasākumā

(19.09.2025.)

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un parlamenta deputāti sestdien, 20.septembrī, piedalīsies Baltu vienības dienas svinīgajā pasākumā, kas šogad norisināsies Jaunjelgavā. 

Jaunjelgavas vecpilsētas parkā pulksten 12.00 Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Lietuvas Seima priekšsēdētājs Jozs Oleks (Juozas Olekas) atklās Baltu vienības dienas svinīgo pasākumu. Klātesošos uzrunās arī kultūras ministre Agnese Lāce un Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums. Pasākumā uzstāsies Latvijas un Lietuvas diplomātiskie kori.

D.Mieriņai sestdien plānota divpusējā tikšanās ar Lietuvas Seima priekšsēdētāju. Tāpat paredzēta Saeimas un Lietuvas parlamenta deputātu tikšanās.

2000.gadā Latvijas un Lietuvas parlamenti Baltu vienības dienu − 22.septembri − oficiāli noteica par atzīmējamu atceres dienu. Atgādinot par mūsu ciešajām saitēm ar lietuviešiem, šī diena ik gadu tiek svinēta kādā no Latvijas vai Lietuvas pilsētām.

Šī diena iedibināta, pieminot 1236.gada 22.septembrī notikušo Saules kauju, kurā zemgaļu un žemaišu spēki sakāva Zobenbrāļu ordeņa bruņiniekus.

 

Saeimas Preses dienests

