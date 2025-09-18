Saeima ukraiņu sportistu Eduardu Cibuļu atzīst par Latvijas pilsoni

Saeima ceturtdien, 18.septembrī, par Latvijas pilsoni atzina ukraiņu sportistu Eduardu Cibuļu (Eduard Tsybulia).
E.Cibuļa ar ģimeni pārcēlās uz Latviju 2022.gadā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. E.Cibuļa ir pārstāvējis Latviju augstākā līmeņa starptautiskajās sacensībās taekvondo un ir demonstrējis augstus sportiskos sasniegumus. Sportists ieņēma pirmo vietu starp visiem kadetiem savā svara kategorijā pasaules un Eiropas reitingā.
Savu nākotni E. Cibuļa saista ar Latviju un vēlas pārstāvēt to 2028.gada vasaras olimpiskajās spēlēs Losandželosā, norāda par likumprojektu atbildīgās Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris. Komisijas sēdē Eduards Cibuļa deva solījumu par uzticību Latvijas Republikai.
Saeimas Preses dienests