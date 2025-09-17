Cilvēktiesību komisija atbalsta Karinas Palkovas virzīšanu tiesībsarga amatam

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti trešdien, 17.septembrī, atbalstīja Karinas Palkovas virzīšanu tiesībsarga amatam. Komisija lūgs Saeimu lēmuma projektu par K.Palkovas apstiprināšanu amatā skatīt rīt Saeimas sēdē.
Deputāti šodien uzklausīja tiesībsarga amata kandidāti, Rīgas Stradiņa universitātes profesori Karinu Palkovu, lai noskaidrotu pretendentes redzējumu par tiesībsarga lomu cilvēktiesību jomas aktualitāšu risināšanā. “K.Palkova skaidri pauda savas prioritātes, un prieks, ka viena no tām ir bērnu tiesības, jo arī mūsu komisijā šie jautājumi ir aktuāli, un šajā jomā vēl ir daudz darāmā,” norādīja Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima. Tiesībsargam ir nozīmīga loma mūsu sabiedrībā – aizsargāt cilvēktiesības un cīnīties pret diskrimināciju un izskatīt katra cilvēka jautājumu pēc būtības.
K.Palkova deputātiem sacīja, ka tiesībsargs palīdz sadzirdēt iedzīvotāja balsi valsts institūcijām. Tiesībsargam jāstrādā tik efektīvi, lai tam uzticētos gan valsts pārvalde, gan iedzīvotāji. Runājot par sava darba prioritātēm, amata kandidāte izcēla valsts drošības un valodas jautājumus, cilvēktiesības digitālajā vidē, bērnu un pacientu tiesības, kā arī cietušo aizsardzību no vardarbības ģimenē. Katrs iesniegums tiks skatīts pēc būtības. Cilvēktiesību joma strauji attīstās, tāpēc tiesībsargam jāprognozē nākotnes problēmas, kā arī jāsadarbojas ar citām valstīm, teica K.Palkova.
K.Palkova ir Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un vadošā pētniece, arī zvērināta advokāte, kura specializējas medicīnas tiesībās. Viņa strādā arī par veselības ministra ārštata padomnieci ārstu un pacientu tiesību jautājumos.
Saskaņā ar likumu tiesībsargu ne mazāk kā pēc 10 Saeimas deputātu ierosinājuma amatā apstiprina Saeima. Tiesībsarga pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Izvirzītie tiesībsarga amata kandidāti pirms Saeimas sēdes, kurā tiesībsargs tiks apstiprināts amatā, uzklausāmi Cilvēktiesību komisijā.
Sēdes foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329098683/
Saeimas Preses dienests