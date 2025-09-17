Saeimas priekšsēdētāja sarunā ar Baltijas valstu un Turcijas Ārlietu komisiju priekšsēdētājiem uzsver Turcijas ieguldījumu alianses austrumu flanga stiprināšanā

(17.09.2025.)
Galerija

“Darbs ārlietu jomā ir vēl svarīgāks nekā jebkad agrāk, un tieši no spējas vest sarunas un rast risinājumus ir atkarīgs tas, kādā pasaulē dzīvosim. Drošības jautājumi šobrīd nepastrīdami ir priekšplānā un mums ir jādara viss iespējamais, lai veicinātu mieru Ukrainā un Tuvajos Austrumos, kā arī veidotu vienotu izpratni par demokrātiskām vērtībām pasaulē,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, trešdien, 17.septembrī, tiekoties ar Baltijas valstu un Turcijas parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētājiem.

Latvijas delegāciju vada Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Lietuvas – Seima Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Remigijus Motuzas (Remigijus Motuzas), Igaunijas – Rīgikogu Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Marko Mihelsons (Marko Mikhelson), bet Turcijas delegāciju vada Turcijas Nacionālās Asamblejas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Fuats Oktajs (Fuat Oktay).

Turcijas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs apliecināja Turcijas nelokāmo atbalstu drošības stiprināšanai Baltijas reģionā. Turcijai vienmēr bijusi un būs būtiska loma Eiropas drošības arhitektūrā, akcentēja F.Oktajs.

Puses bija vienisprātis, ka jārod vēl ciešākas sadarbības iespējas drošības jomā. Kā akcentēja D.Mieriņa, mūs saista sadarbība arī NATO līmenī un mēs augstu vērtējam Turcijas ieguldījumu alianses austrumu flanga stiprināšanā, tostarp gaisa telpas patrulēšanā. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra arī NATO militāro operāciju lomu, aizsargājot kritisko infrastruktūru Baltijas jūrā.

Sarunā izcelta arī sadarbība ekonomikā, spriežot par investīciju piesaistes iespējām. Tāpat pārrunāti ciešie kontakti tūrismā un izcelta arī sadarbība izglītībā.

No 16. līdz 17.septembrim Rīgā pirmo reizi notiek Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Turcijas parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāju vadīto delegāciju tikšanās. Tās mērķis – pārrunāt ciešākas sadarbības iespējas globālo izaicinājumu risināšanā.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329076772
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 17.septembrī
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Baltijas valstu un Turcijas Republikas parlamentu Ārlietu komisiju delegācijām
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Baltijas valstu un Turcijas Republikas parlamentu Ārlietu komisiju delegāciju sanāksme Latvijas Republikā
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde