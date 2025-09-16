Saeimas Prezidijs tiekas ar jauno pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvju sadarbības grupu

Otrdien, 16.septembrī, aizvadīta Saeimas Prezidija un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvju sadarbības grupas pirmā tikšanās, kuras laikā pārspriestas ciešākas sadarbības iespējas, lai stiprinātu parlamenta saikni ar pilsonisko sabiedrību un uzsvērtu tās būtisko lomu likumdošanā.
Tikšanās laikā puses vienojās par tālāko sadarbību un iezīmēja redzējumu turpmāk veicamajiem darbiem. Pārrunāta februārī gaidāmās Saeimas komisiju atvērto durvju dienas norise. Saeima pērn kopā ar nevalstiskā sektora partneriem aizsāka jaunu tradīciju – Saeimas komisiju atvērto durvju dienu. To rīko par godu Starptautiskajai nevalstisko organizāciju dienai, kas ir 27. februārī, un līdz šim noritējusi jau divus gadus.
Tāpat uzsākta gatavošanās tradicionāli pavasarī notiekošajam Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forumam. Saeimas ikdienas darbā pilsoniskās sabiedrības iesaistei ir būtiska loma, vērtējot likumdošanas iniciatīvas un sniedzot priekšlikumus to pilnveidei. Forums ir kļuvis par parlamenta tradīciju, un Saeima to organizē ciešā sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām.
Pilsonisko sabiedrību šajā grupā pārstāv Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, “Fonda PLECS” valdes locekle un Fonda struktūrvienības – Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra “PLECS” – vadītāja Zane Karele, Sieviešu sadarbības tīkla padomniece, romu sieviešu biedrības “Sāre khetehe” valdes priekšsēdētāja Malda Avramenko, Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidente Estere Upmale un biedrība “Zemnieku saeima” valdes loceklis Mārtiņš Trons.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720329066882
Izmantošanas noteikums: https://saeima.lv/lv/autortiesibas
