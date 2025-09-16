Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija aicina nodrošināt bezmaksas higiēnas preces sievietēm arī augstākās izglītības iestādēs

Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija otrdien, 16.septembrī, pauda atzinību pilotprojekta rezultātiem par bezmaksas higiēnas preču pieejamību meitenēm skolās un aicināja atbildīgās ministrijas izvērtēt iespēju izstrādāt regulējumu, lai kā prasību normatīvajos aktos nostiprinātu šādu bezmaksas preču nodrošināšanu arī augstākās izglītības iestādēs un citviet.
Apakškomisijas priekšsēdētāja Zane Skujiņa-Rubene sēdē izcēla nevalstiskā sektora paveikto iniciatīvas īstenošanā, kā arī atzīmēja šo projektu kā labu starpministriju sadarbības piemēru ar reālu pievienoto vērtību. Z.Skujiņa-Rubene akcentēja, ka oktobrī būs apritējis gads, kopš spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas paredz pienākumu visās skolās nodrošināt bezmaksas higiēniskās preces meitenēm.
Klātesošie nevalstiskā sektora pārstāvji uzsvēra, ka šis projekts ir solis pretim iekļaujošākas vides veicināšanai izglītības iestādēs, tostarp akcentējot, ka aptuveni pieci procenti no aptaujātajām skolniecēm atzinušas – finansiālu apstākļu dēļ atbilstošas higiēnas preces menstruāciju laikā izmantot nevar atļauties.
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīne Niedre-Lathere izcēla arī ar menstruācijām saistīto stundu kavējumu problemātiku. Viņa atzīmēja, ka šobrīd skolās higiēnas preces meitenēm tiek nodrošinātas vai nu kā brīvpieejas, vai pieejamas pie medmāsas.
Spriežot par nepieciešamo finansējumu šī projekta īstenošanai un iespējām nākotnē iekļaut to valsts budžetā, lai mazinātu slogu uz skolām un pašvaldībām, Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte akcentēja, ka, vadoties pēc pilotprojekta rezultātiem un skolu aktivitātes, aptuvenais finansējums tā īstenošanai ir 316 tūkstoši eiro, kas ir ievērojami mazāk nekā sākotnēji prognozēts.
Īpaši tika izcelti Latvijas Universitātes pilotprojekta rezultāti, kas parādīja, ka šāda pieeja ir ļoti sekmīga un sniedz būtisku atbalstu studējošajām.
Apakškomisija vienojās pēc pusotra mēneša atkārtoti sanākt uz sēdi, lai izvērtētu iespējas paplašināt prasības tvērumu un nodrošināt bezmaksas higiēnas preces plašākā izglītības iestāžu lokā.
Iniciatīva par higiēnas preču nodrošināšanu meitenēm izglītības iestādēs parlamentā nonāca 2023.gada nogalē, iedzīvotājiem aktīvi atbalstot priekšlikumu platformā “ManaBalss”. Deputāti aicināja atbildīgās ministrijas sagatavot vienotu risinājumu, kā arī ierosināja īstenot pilotprojektu, lai izvērtētu, kā bezmaksas pieejamība ietekmē šo preču izmantošanu.
