Saeimā konferencē vērtēs rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas reģionu izaugsmei un drošības stiprināšanai

Lai vērtētu Rīcības plānu Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam un diskutētu par tā ieviešanas gaitu, kā arī kopīgi veidotu šīs pierobežas reģionu attīstības vīziju nākamajiem 15 gadiem, Saeimā piektdien, 19.septembrī, norisināsies konference “Kurp ej, pierobeža? Austrumu pierobežas reģionu attīstības vīzija 2040”. Konferenci rīko Saeimas Latgales apakškomisija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latgales plānošanas reģionu un Latgales kongresa lēmumu izpildes padomi.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Ministru prezidente Evika Siliņa, Eiropas Komisijas ekonomikas un produktivitātes komisārs Valdis Dombrovskis (videouzruna), Eiropas Parlamenta viceprezidents Roberts Zīle, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars un Saeimas Latgales apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks.
Konferences ievaddaļā amatpersonas un eksperti iepazīstinās ar austrumu pierobežas rīcības plāna ieviešanas gaitu, spriedīs par pierobežas ekonomisko izaugsmi, finansējuma piesaisti un Baltijas reģiona izlīdzināšanas iniciatīvu.
Konference norisināsies trīs daļās, un pirmā no tām būs veltīta drošībai, otrā – sociālekonomiskajai attīstībai, bet trešā – cilvēkresursiem un demogrāfijai austrumu pierobežā. Dalībnieki spriedīs par austrumu ārējās robežas stiprināšanu, dezinformācijas apkarošanu, Latgales reģiona izaugsmes iespējām un izaicinājumiem, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstību, kā arī par Austrumlatvijas iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņām pēdējos 100 gados. Šajās konferences sadaļās klātesošos uzrunās aizsardzības ministrs Andris Sprūds, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kā arī izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde un kultūras ministre Agnese Lāce.
Konferencē aicināti piedalīties deputāti, pierobežas pašvaldību pārstāvji, reģionālās attīstības eksperti un pētnieki, ekonomisti, uzņēmēji, atbildīgo ministriju un iestāžu pārstāvji, aizsardzības nozares lietpratēji, pierobežas žurnālisti.
Konference piektdien, 19.septembrī, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 10.00. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.
Austrumu pierobežas rīcības plāns izstrādāts, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju Eiropas Savienības austrumu pierobežā pēc Krievijas sāktā pilna apmēra agresijas kara pret Ukrainu un pierobežas sociālekonomiskos izaicinājumus. Tas iekļauj virkni iniciatīvu tādās reģiona ilgtspējīgai attīstībai būtiskās jomās kā drošība, ekonomika un cilvēkresursi. Ministru kabinets šo plānu apstiprināja šī gada 14.janvārī.
Latgales reģions un Alūksnes novada pašvaldība ir arī Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža. Līdz ar to šī brīža ģeopolitiskajā situācijā jāpievērš daudz lielāka uzmanība Austrumu pierobežai, lai reģionā dzīvojošie iedzīvotāji justos droši ar vēlmi dzīvot un strādāt Latvijā.
