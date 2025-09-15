Saeimas deputātus uzrunās Somijas prezidents Aleksandrs Stubs

Otrdien, 16.septembrī, pulksten 14.25 Saeimas deputātus ārkārtas sēdē uzrunās Somijas Republikas prezidents Aleksandrs Stubs (Alexander Stubb).
Pirms tam, viesojoties parlamentā, Somijas prezidents tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. Tikšanās paredzēta pulksten 13.00, un tajā plānots pārrunāt Latvijas un Somijas divpusējās attiecības, parlamentāro sadarbību, reģiona drošības jautājumus, kā arī Krievijas izvērsto agresijas karu pret Ukrainu un situāciju Tuvajos Austrumos.
Somijas prezidents un viņa dzīvesbiedre Sūzana Inesa-Stuba (Suzanne Innes-Stubb) vizītē Latvijā uzturēsies līdz 17.septembrim. Vizītes ietvaros A.Stubs tiksies arī ar citām valsts augstākajām amatpersonām.
