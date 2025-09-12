Daiga Mieriņa pateicas Konstantinopoles ekumeniskajam patriarham par stingro nostāju pret Krievijas agresiju

“Mēs novērtējam Jūsu stingro nostāju pret Krievijas agresiju Ukrainā un centienus veicināt miera procesus visā pasaulē,” pauda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piektdien, 12.septembrī, parlamentā uzņemot Viņa Svētību Konstantinopoles ekumenisko patriarhu Bartolomeju I.
Runājot par aktuālo ģeopolitisko situāciju un globāliem izaicinājumiem, Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka Latvija arvien cenšas izgaismot starptautiskajai sabiedrībai agresorvalsts pastrādātos noziegumus Ukrainā, tostarp neskaitāmos cilvēktiesību pārkāpumus un Ukrainas bērnu nolaupīšanu. Krievijas rīcība liecina, ka tā savu cenšas panākt ar varu un nevēlas mieru, norādīja D.Mieriņa.
Patriarhs Saeimas priekšsēdētājai uzsvēra, ka nosoda Krievijas agresiju Ukrainā, un pauda, ka nav pieņemama Krievijas pareizticīgās baznīcas līdera attieksme to atbalstot. D.Mieriņa atzīmēja, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Latvijas pareizticīgo baznīca ir atdalījusies no Krievijas pareizticīgās baznīcas un likumā ir nostiprināts aizliegums ar to sadarboties.
Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs norādīja uz baznīcas kā miera nesēja lomu un sacīja, ka šī vizīte ir būtiska, lai diskutētu par pareizticīgo kopienas situāciju Latvijā. Tāpat tā ir iespēja atjaunot vēsturiskās saites un sadarbību ar Konstantinopoles patriarhātu gan ticīgo, gan visas sabiedrības labā, pauda Viņa Svētība Bartolomejs I.
Kaut arī politiski baznīca ir nodalīta no valsts, mums ir cieša sadarbība, patriarham sacīja D.Mieriņa, izceļot ekumeniskās tradīcijas nozīmību dažādu konfesiju dialoga veicināšanai. Savukārt Viņa Svētība uzsvēra, ka reliģiju daudzveidība ir valsts bagātība, un globāla miera pamatā ir miers starp reliģiskām organizācijām. Patriarhs pauda, ka aicina visus uz tuvākmīlestību, mieru un solidaritāti.
Sarunā piedalījās arī Saeimas sekretāra biedrs, Deputātu grupas sadarbībai ar reliģiskām organizācijām vadītājs Jānis Grasbergs.
