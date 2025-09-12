Zibakcijā “Iestājies par demokrātiju!” pie Saeimas nama aicina svinēt Starptautisko demokrātijas dienu

(12.09.2025.)

Svinot Starptautisko demokrātijas dienu, pirmdien, 15.septembrī, pulksten 14.30 pie Saeimas nama ikviens aicināts  piedalīties zibakcijā “Iestājies par demokrātiju!”.

Akcijas dalībnieki izveidos Latvijas kontūru, apliecinot atbalstu demokrātiskajām vērtībām un atgādinot, ka demokrātija nav pašsaprotama – tā ir ikviena līdzdalības, atbildības un savstarpējas cieņas rezultāts. Latvijas parlaments kā tautas vēlēta institūcija ir demokrātijas stūrakmens.

Starptautiskā demokrātijas diena, ko 2007.gadā iedibinājusi Apvienoto Nāciju Organizācija, ik gadu 15.septembrī atgādina, ka demokrātija ir jāstiprina un jāaizsargā, lai nodrošinātu brīvību, tiesiskumu un iedzīvotāju līdzdalību nākotnes veidošanā.

Zibakcija “Iestājies par demokrātiju!” pie Saeimas nama Jēkaba ielā 11 notiks pirmdien, 15.septembrī, pulksten 14.30. Aicināts ikviens!

Saeimas Preses dienests

