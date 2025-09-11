Atvērto durvju diena Saeimā Latvijas neatkarības atjaunošanas 35.gadadienas zīmē

Saeima aicina ikvienu interesentu uz Atvērto durvju dienu parlamentā, kas šogad norisināsies, atceroties Latvijas neatkarības atjaunošanas notikumus pirms 35 gadiem. Atvērto durvju diena norisināsies piektdien, 26.septembrī, no pulksten 10.00 līdz 18.00 Saeimas namā, Jēkaba ielā 11, un parlamentu klātienē apmeklēt jo īpaši aicināti jaunieši.
Šogad aprit 35 gadi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Atvērto durvju dienā Saeimas nama viesi uz jebkuru vietu Latvijā varēs bez maksas nosūtīt šim notikumam par godu veidotu pastkarti.
Pasākuma laikā Saeimas Sarkanajā zālē būs iespējams noskatīties videociklu “Izšķirošais lēmums: kā tapa Neatkarības atjaunošanas deklarācija”, kurā Atmodas laikabiedri stāsta par deklarācijas tapšanu, kā arī video ar vēsturiskajiem kadriem. Apmeklētāji varēs nofotografēties īpašā fotostūrī un piedalīties interaktīvā erudīcijas konkursā, pārbaudot savas zināšanas par Atmodas laiku.
Parlamenta Sēžu zālē skanēs Augstākās padomes 1990.gada 4.maija sēdes oriģinālais audioieraksts, kurā tiek nolasīts deputātu balsojums par deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.
Pie Saeimas nama būs skatāma ārtelpas izstāde, kas atspoguļo 1990.gada 4.maija deklarācijas tapšanu un parlamentāro ceļu līdz izšķirošajiem lēmumiem – neatkarības atjaunošanai de iure un de facto. Izstāde aptver laika posmu no Trešās Atmodas jeb Dziesmotās revolūcijas pirmsākumiem līdz Latvijas atgūtās neatkarības starptautiskai atzīšanai.
Līdzās ekspozīcijai apmeklētāji īpašā maršrutā varēs iepazīt arī parlamenta telpas – Sēžu zāli, Balsošanas zāli, Dzelteno zāli un Sarkano zāli, kā arī greznās reprezentācijas zāles.
Būs pieejama arī informācija par parlamenta projektiem jauniešiem – “Jauniešu Saeimu”, skolu programmu “Iepazīsti Saeimu” un fotokonkursu “Misija: fotogrāfs”.
Saeimas nama apmeklētāji aicināti ierasties gan grupās, gan individuāli. Ņemot vērā, ka Saeimas ēkā vienlaikus var atrasties ierobežots apmeklētāju skaits, priekšroka būs tiem, kuri savu apmeklējumu būs pieteikuši iepriekš.
Apmeklētāji Atvērto durvju dienai aicināti pieteikties līdz 24.septembrim; pieteikuma anketa pieejama: https://www.saeima.lv/lv/application-form/open-day-form
Saeima ir atvērts parlaments, un interesentiem ir iespēja Saeimu apmeklēt ne tikai Atvērto durvju dienā, bet arī ikdienā, piesakoties ekskursijā.
Saeimas Preses dienests