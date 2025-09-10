Saeima lems par regulējumu digitālās darbības noturībai un mākslīgā intelekta izmantošanai finanšu tirgū

Saeima ceturtdien, 11.septembrī, galīgajā lasījumā skatīs likuma projektu par digitālās darbības noturības un mākslīgā intelekta izmantošanu finanšu tirgū un saistītas izmaiņas vēl deviņos likumos. Regulējums nepieciešams, lai Latvija varētu ieviest visām dalībvalstīm vienotus nosacījumus, ņemot vērā mākslīgā intelekta attīstību finanšu jomā.
Tāpat galīgajā lasījumā rītdien plānots skatīt likumprojektu par plašāku Kontu reģistra funkcionalitāti, lai tiesībaizsardzības un drošības iestādes varētu nodrošināt ar nepieciešamo informāciju.
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūgusi rīt darba kārtībā pirmajā lasījumā iekļaut grozījumus Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā, kas paredz uz diviem gadiem atlikt prasību par ilgtspējas ziņojuma sniegšanu.
Saeimā iesniegti arī jauni likumprojekti, un deputāti lems, vai izskatīšanai komisijās nodot grozījumus par 12 procentu pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu maizei, gaļai, pienam un citu pārtikas produktu piegādēm. Deputāti rosinājuši rītdienas sēdes darba kārtībā iekļaut arī grozījumus par 12 procentu likmi ēdināšanas pakalpojumiem.
Tāpat deputāti lūguši rītdien skatīt lēmuma projektu par reālu taupības un birokrātijas mazināšanas pasākumu ieviešanu un pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei par Izglītības un zinātnes ministrijas finanšu revīzijā konstatēto.
Saeimas 11.septembra apstiprinātajā sēdes darba kārtībā ir iekļauti 15 jautājumi.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Preses dienests