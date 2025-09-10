Saeima lems par regulējumu digitālās darbības noturībai un mākslīgā intelekta izmantošanai finanšu tirgū

(10.09.2025.)

Saeima ceturtdien, 11.septembrī, galīgajā lasījumā skatīs likuma projektu par digitālās darbības noturības un mākslīgā intelekta izmantošanu finanšu tirgū un saistītas izmaiņas vēl deviņos likumos. Regulējums nepieciešams, lai Latvija varētu ieviest visām dalībvalstīm vienotus nosacījumus, ņemot vērā mākslīgā intelekta attīstību finanšu jomā. 

Tāpat galīgajā lasījumā rītdien plānots skatīt likumprojektu par plašāku Kontu reģistra funkcionalitāti, lai tiesībaizsardzības un drošības iestādes varētu nodrošināt ar nepieciešamo informāciju. 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūgusi rīt darba kārtībā pirmajā lasījumā iekļaut grozījumus Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā, kas paredz uz diviem gadiem atlikt prasību par ilgtspējas ziņojuma sniegšanu. 

Saeimā iesniegti arī jauni likumprojekti, un deputāti lems, vai izskatīšanai komisijās nodot grozījumus par 12 procentu pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu maizei, gaļai, pienam un citu pārtikas produktu piegādēm. Deputāti rosinājuši rītdienas sēdes darba kārtībā iekļaut arī grozījumus par 12 procentu likmi ēdināšanas pakalpojumiem. 

Tāpat deputāti lūguši rītdien skatīt lēmuma projektu par reālu taupības un birokrātijas mazināšanas pasākumu ieviešanu un pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei par Izglītības un zinātnes ministrijas finanšu revīzijā konstatēto. 

Saeimas 11.septembra apstiprinātajā sēdes darba kārtībā ir iekļauti 15 jautājumi.   

Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 10.septembrī
08:30  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Ārlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas kopsēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Īrijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Marcella Smyth
09:00  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde