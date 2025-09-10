Kaspars Briškens: klimata jomas regulējuma pieņemšana ir būtiska jaunu investīciju piesaistei

(10.09.2025.)
Galerija

Klimata likumdošanas laicīga pieņemšana ir ne tikai iespēja veicināt ilgtspējīgu attīstību un inovācijas Latvijai stratēģiski svarīgās nozarēs, bet arī pildīt savus pienākumus un sniegt savu artavu Eiropas Savienības kopējā klimata un ilgtspējas politikā, trešdien, 10.septembrī, uzsvēra Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens. Komisija sēdē konceptuāli atbalstīja un lēma virzīt izskatīšanai Saeimā jauna Ekonomiskās ilgtspējas likuma projektu.

“Eiropas Komisija jau jūlijā publiskoja priekšlikumu Eiropas Savienības daudzgadu budžetam, kurā klimata investīcijām atvēlēta ļoti nozīmīga loma. Lielākas iespējas piesaistīt šīs miljardus vērtās investīcijas būs tām dalībvalstīm, kas savlaicīgi izpildīs likumdošanas prasības,” norādīja Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs.

Jaunais likuma projekts veidos vienotu, caurspīdīgu regulējumu, nosakot ministriju un pašvaldību iesaisti valsts kopīgo mērķu izpildē, kā arī koordinētu atbalsta finansējuma sadali. Tāpat tajā ietvertas normas Latvijas noturības stiprināšanai, tostarp klimata izmaiņu kontekstā, deputātiem pauda likumprojekta autori no Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM).

Ir apsveicami, ka atbildīgajām ministrijām ir izdevies vienoties par atbildību sadalījumu un klimata mērķiem, spriežot par likumprojektu atzīmēja K.Briškens, vienlaikus uzsverot, ka ir jābūt ilgtermiņa plānam, kā finansēt publiskās investīcijas šo mērķu sasniegšanā. Komisijas deputāti aicināja detalizētāk spriest par pašvaldību lomu jaunā likuma projekta normu izpildē, kā arī uzsvēra drošības un ekonomiskās izaugsmes jautājumus.

Likumprojektā ietvertas arī normas, kas ir būtiskas gan emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbībai, gan finansējuma apguvei jaunā Sociālā klimata fonda ietvaros, kur Latvijai būs pieejams finansējums 462,7 miljonu eiro apjomā. Fonda finansējums būs vērsts uz mazaizsargātām grupām – mājsaimniecībām, transporta lietotājiem, kā arī mikrouzņēmumiem – , kuras pakļautas enerģētiskās vai transporta nabadzības riskam, atbildot uz deputātu jautājumiem, pauda KEM pārstāvji. Tas paredzēts, piemēram, ēku rekonstrukcijai, tostarp energoefektivitātes uzlabošanai, sabiedriskā transporta pieejamības veicināšanai, kā arī sociālās izmitināšanas un patvertņu attīstībai.

Sēdē KEM deputātiem pauda, ka jaunajā likumprojektā ir pārstrukturējusi iepriekš komisijā un parlamentā skatīto klimata likumdošanas paketi. Tāpat ministrija uzsvēra, ka ar jaunajiem normatīvajiem aktiem Latvija neuzņemas jaunas saistības pret Eiropas Savienību.

Komisija lūgs Saeimu likumprojektam noteikt steidzamību, informēja K.Briškens.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720328956124
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 10.septembrī
08:30  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Ārlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas kopsēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Īrijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Marcella Smyth
09:00  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde