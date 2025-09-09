Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa pēc tikšanās ar plānošanas reģionu attīstības padomju vadītājiem: izcilus rezultātus nevar gaidīt, ja ilgstoši nav pārskatīts finansējums

(09.09.2025.)
Galerija

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 9.septembrī, tikās ar plānošanas reģionu attīstības padomju priekšsēdētājiem, lai pārrunātu aktuālo situāciju saistībā ar plānoto finansējumu un sabiedriskā transporta pieejamību.

Pēc plānošanas reģionu sniegtās informācijas 2026.gadā valsts budžeta dotācijas plānots samazināt par vairāk nekā 15 procentiem. Attīstības padomju vadītāji uzsver, ka šāda situācija ir nepieņemama, jo reģionu budžeti jau ilgstoši nav palielināti un tie jau vairākus gadus spiesti darboties taupības režīmā.

Tikšanās laikā arī tika apspriesta situācija ar sabiedriskā transporta pieejamību Latvijas reģionos. D.Mieriņa uzsvēra, ka maršrutu plānošana un nodrošināšana ir kopīgas sadarbības un iedzīvotāju interesēs balstītas politikas jautājums, tomēr līdz šim tā veikta galvenokārt ierēdniecības līmenī. Savukārt attīstības padomju vadītāji uzsvēra Autotransporta direkcijas intereses trūkumu un maršrutu plānošanu aiz slēgtām durvīm. Lai gan dažviet jau tiek piedāvāti reisi pēc pieprasījuma, to grafiki bieži neatbilst iedzīvotāju vajadzībām. D.Mieriņa arī norādīja, ka nereti dažādu pārvadātāju maršruti dublējas, radot nepamatotu līdzekļu izšķērdēšanu.

Saeimas priekšsēdētāja akcentēja nepieciešamību jau tuvākajā laikā pārskatīt Reģionālās attīstības likumu un veikt tajā grozījumus atbilstoši plānošanas reģionu vajadzībām.

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720328929643/
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas


Saeimas Preses dienests

Trešdien, 10.septembrī
08:30  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Ārlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas kopsēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Īrijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Marcella Smyth
09:00  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde