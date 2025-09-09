Tautsaimniecības komisija atbalsta sabiedriskā transporta pieejamības un efektivitātes uzlabošanu, ieviešot autotransportu pēc pieprasījuma

(09.09.2025.)

Lai modernizētu, uzlabotu sabiedriskā transporta pieejamību un efektivitāti, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien, 9.septembrī, konceptuāli atbalstīja un  lēma virzīt izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā.

Likumprojekts paredz papildināt  reģionālo autobusu pārvadājumus, ieviešot autotransportu pēc pieprasījuma. Šo pārvadājumu maršruti tiktu pielāgoti braucēju skaitam un galamērķiem, salāgojot ar reģionālās nozīmes maršrutu, un tos būtu iespējams pieteikt, zvanot vai izmantojot atbilstošu aplikāciju, atbildot uz deputātu jautājumiem pauda Satiksmes ministrija. Šāds pakalpojums ir būtisks instruments arī transporta nabadzības mazināšanā un vienlīdzīgas transporta pieejamības nodrošināšanā.

Pārvadājumus varētu veikt ar M1 un M2 kategorijas transportlīdzekli. Sēdes dalībnieki atzīmēja, ka šāds pakalpojums būtiski uzlabotu transporta pieejamību īpaši attālākos lauku reģionos, kur ir maz pasažieru.

Tāpat grozījumi attiecas uz vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas darbību un noteic tās izmantošanu arī komercpārvadātājiem. Iecerēts arī vienkāršot braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju identifikāciju, nodrošinot, ka informācija par pasažierim piešķirtajiem atvieglojumiem ir pieejama vienotā sistēmā. Atvieglojumu saņemšanai reģionālās nozīmes pārvadājumos būtu jāidentificējas ar personas apliecību.

Likumprojekts noteic arī virkni citu izmaiņu sabiedriskā transporta pieejamības un efektivitātes uzlabošanai un maršrutu tīkla sakārtošanai, tostarp valsts garantētā pakalpojuma apjoma kritērijus no 2027.gada.

Tāpat komisija vienojās lūgt Saeimu steidzamības kārtā virzīt normas, kas attiecas uz kompensāciju mehānismu komercpārvadātājiem par pasažieru, kuri brauc ar atvieglojumiem, pārvadāšanu, informēja komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens. Patlaban komercpārvadātāji nesaņem kompensāciju par šo pasažieru pārvadāšanu, un ir būtiski pēc iespējas ātrāk ieviest kārtību, kādā viņiem sedz šīs izmaksas. Iecerēts, ka kompensācijas apmērs nevarēs pārsniegt izmaksas dotētajos maršrutos. Savukārt, ja komercpārvadātāja brauciena maksa būtu lielāka par dotētā maršruta tarifu, biļetes cenas starpību segtu pasažieris.

 

Saeimas Preses dienests

