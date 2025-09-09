Fotogrāfiju izstādē Saeimā akcentēs Latvijas, Kanādas un NATO ciešo sadarbību

Izceļot Latvijas, Kanādas un NATO sadarbību un ieguldījumu reģionālās drošības stiprināšanā, Saeimā ceturtdien, 11.septembrī, atklās izstādi "Kanāda un Latvija: kopā stiprākas NATO".
Atklāšanas uzrunu teiks Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kā arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica. Tāpat klātesošos uzrunās Kanādas vēstnieks Latvijā Braiens Svorks (Brian Szwarc).
Latvijā atrodas Kanādas lielākā militārā misija ārpus Kanādas – aptuveni 2000 Kanādas bruņoto spēku karavīru. Kanāda vada NATO Daudznacionālo brigādi Latvijā. Kopumā brigāde Latvijā apvieno spēkus no vairāk nekā trešdaļas NATO dalībvalstu, kas trenējas un piedalās kopīgās mācībās. Kanāda, Latvija un NATO sabiedrotie stingri un vienoti iestājas par NATO kolektīvās aizsardzības principu.
Fotogrāfiju izstādē iekļautas vairākas tematiskās sadaļas. Tostarp fotogrāfijas ilustrē ceļu no NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas līdz daudznacionālajai brigādei, NATO daudznacionālās brigādes Latvijā ikdienu, Kanādas bruņoto spēku un Karaliskās jūras kara flotes klātbūtni Latvijā. Tāpat ietverti fotomirkļi, kuros Kanādas, Latvijas un citu NATO valstu karavīri iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātēs.
Latvija un Kanāda ir tuvi sabiedrotie. Mūsu valstu sadarbība ir balstīta kopīgās pamatvērtībās un uzticamā draudzībā. Kanāda nekad nav atzinusi Latvijas aneksiju PSRS sastāvā un pēc neatkarības atjaunošanas aktīvi atbalstīja Krievijas karaspēka pilnīgu izvešanu no Baltijas valstīm. Kanāda bija arī pirmā no G7 valstīm, kas 1991.gadā atjaunoja diplomātiskās attiecības ar Latviju, kā arī pirmā, kas 2004.gadā ratificēja Latvijas iestāšanos NATO.
Izstādes “Kanāda un Latvija: kopā stiprākas NATO” atklāšana ceturtdien, 11.septembrī, notiks pulksten 10.30 Saeimas nama Lielajā vestibilā, Jēkaba ielā 11.
Saeimas Preses dienests