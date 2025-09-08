Saeimā norisināsies iedzīvotāju finanšu pratībai veltīta konference

Lai aktualizētu iedzīvotāju finanšu drošības jautājumus un meklētu risinājumus finanšu pratības uzlabošanai, ilgtspējīgai pensiju sistēmai un iedzīvotāju rūpēm par savu nākotni ilgtermiņā, tostarp finanšu krāpšanas ierobežošanai, Saeimā piektdien, 12.septembrī, norisināsies konference “Finanšu pratība Latvijas iedzīvotāju ilgtermiņa pārticībai un drošībai”. Konferenci rīko Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija sadarbībā ar Latvijas Banku un Finanšu nozares asociāciju.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Budžeta komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša, kā arī Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Konference plānota trijās daļās, un pirmajā paredzēts aplūkot finanšu izglītības nozīmi pārtikušas sabiedrības veicināšanā. Diskusiju ievadīs Latvijas Bankas prezentācija par finanšu pratības apguvi skolā un ģimenē. Pēc tam plānota diskusija par vispārējās izglītības sistēmas lomu finansiāli prasmīga un pārtikuša cilvēka veidošanā un to, kā ilgtermiņā stiprināt izpratni par finanšu pratību. Šo diskusiju moderēs Latvijas Bankas Finanšu pratības daļas vadītāja Aija Brikše.
Otrā konferences daļa būs veltīta finanšu pratības izaicinājumiem ilgtermiņa uzkrājumu veidošanā. Tā iesāksies ar prezentāciju par fondēto pensiju lomu pārticīgu vecumdienu nodrošināšanā. Savukārt pēc tam diskusijā klātesošie apspriedīs risinājumus, kas varētu uzlabot iedzīvotāju finanšu zināšanas un prasmes ilgtermiņa uzkrājumu veidošanā. Diskusiju moderēs Budžeta komisijas priekšsēdētāja A.Čakša.
Konferences noslēdzošajā daļā dalībnieki aktualizēs sabiedrībā patlaban aktuālo jautājumu par finanšu krāpšanu. Šo daļu ievadīs Finanšu nozares asociācijas prezentācija par šī brīža problemātiku krāpšanas jomā. Pēc tās plānots iepazīties ar situāciju citās valstīs, kā arī apspriest iespējamos risinājumus krāpšanas mazināšanai un finanšu drošības veicināšanai. Diskusiju moderēs ziņu portāla “Delfi” žurnāliste Alina Lastovska.
Konferencē piedalīties klātienē aicināti Saeimas deputāti, atbildīgo iestāžu, nevalstisko organizāciju, skolu un akadēmiskās vides, kā arī finanšu jomas institūciju un policijas pārstāvji.
Konference piektdien, 12.septembrī, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 10.00. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.
Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
Saeimas Preses dienests